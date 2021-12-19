نادية الجندي لأحد متابعيها: عماد حمدي كان أبويا وأبو ابني وأنا مخدتش فلوسه

هاجم أحد متابعي الفنانة نادية الجندي، بعد نشرها صورة جديدة تجمعها بالنجمة نيللي كريم، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكتب لها تعليق يتهمها فيه بأنها استغلت أموال الفنان الراحل عماد حمدي، وأفلسته.

أحد متابعي نادية الجندي يتهمها بسرقة أموال عماد حمدي

وكان تعليق المتابع على صورة الفنانة نادية الجندي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كالتالي: «هو أنتي حقيقي ضحكتي على عماد حمدي وجبتيه على الحديدة؟».

نادية الجندي: عماد حمدي كان أبويا وأبو أبني الوحيد وأنا مخدتش فلوسه

لتقوم الفنانة نادية الجندي، بالرد على تعليق متابعها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «كل دي إشاعات وغير حقيقي، وأنا سبق ورديت عليها بالمنطق والدلائل، وعماد حمدي كان أبويا وأخويا وزوجي وأبو ابني الوحيد».

نادية الجندي: علاقتي بـ عماد حمدي كانت جيدة حتى وفاته

وتابعت الفنانة نادية الجندي، حديثها عن الفنان الراحل عماد حمدي، «لا يمكن أن أُسئ لعماد حمدي في يوم من الأيام، وعلاقتنا كانت جيدة جداً حتى وفاته»، كما وجهت الجندي في حديثها الدعاء لـ الراحل بالرحمة.

الجندي تنصح متابعيها بعدم تصديق الصفحات وقنوات اليوتيوب الكاذبة

وأضافت الفنانة نادية الجندي، في حديثها عن الراحل، «عماد حمدي اشتغل معايا أكتر من فيلم بعد الطلاق»، موجهه في حديثها نصيحة لجمهورها، قائلة: «بلاش تصدقوا بعض الصفحات وقنوات اليوتيوب الكاذبة التي تبحث عن التفاعل والمكسب السريع حتى على حساب التشهير بالناس».

أحدث ظهور للفنانة نادية الجندي

وتستمر الفنانة نادية الجندي، في مشاركة جمهورها ومتابعيها كل ما هو جديد لديها، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث شاركت متابعيها صورها الجديدة وهي في زيارتها لأحد الأماكن التاريخية.

واستطاعت الفنانة نادية الجندي، أن تجذب قلوب متابعيها بأحدث أطلالتها، فانهالت عليها العديد من ردود الأفعال الإيجابية حول صورها الجديدة، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».