«الدواء»: استخدام الاستروجين يؤدي لمنع الحمل الطارئ

نشرت هيئة الدواء عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك»، مجموعة من النصائح للسيدات اللاتي يرغبن في أخذ حبوب منع الحمل ومدى استخدام الحبوب الطارئة لمنع الحمل، وذلك بعد العديد من التساؤلات التي طرحتها السيدات حول استخدام بعض الحبوب التي يمكن أن تؤدي لمنع الحمل وعدم تسبب الحمل.

استخدام الاستروجين يؤدي لمنع الحمل الطارئ

وحددت هيئة الدواء بعض أنواع حبوب الحمل التي يجب على السيدات أخذها في حالة الرغبة في حدوث منع الحمل الطارئ، وتسهيلا على السيدات في اختيار أفضل أنواع الحبوب التي تكون ذات فاعلية تؤدي لمنع الحمل الطارئ هي تلك الحبوب التي تحتوي على «هرمون الاستروجين والبروجستين لمنع الحمل الطارئ»، والتي يمكن أن تساعد على عدم حدوث حمل مباشر.

استشارة الطبيب قبل أخذ حبوب منع الحمل

ونوهت هيئة الدواء على السيدات الراغبات في الحصول على حبوب منع الحمل باستشارة الطبيب المختص أولا قبل الحصول على تلك الحبوب لما تسببه من أضرار على صحتهن، مشيرة إلى أن استخدام العديد من حبوب منع الحمل مرة واحدة لمنع الحمل الطارئ ولكن يجب استشارة الطبيب لمعرفة الجرعة المناسبة وتوقيت الحبوب.​

خطورة استخدام الأعشاب من العطارين

وفي سياق متصل، حذرت هيئة الدواء المصرية عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك» المواطنين من خطورة الأعشاب التي يتم شراؤها من العطارين والأعشاب، وبين الأدوية العشبية التي يتم توافرها في الصيدليات، ويتم صرفها للمرضى، وفقا للحالة المرضية التي يعاني منها بعض الأشخاص الذين لديهم بعض الأعراض الجانبية، والتي يمكن أن تساعدهم على الشفاء.

الأعشاب الطبية بالصيدلة مجهزة علميا

وأوضحت هيئة الدواء عن الفرق بين الأدوية الشعبية وبين الوصفات الشعبية المباعة عند العطارين، موضحة أن الأدوية الشعبية التي تباع في الصيدليات هي عبارة عن مستحضرات صيدلية تحتوي على مادة عشبية أو أكثر يكون لها تأثير علاجي، وأن المادة تكون من النبات نفسه أو جزء منه أو مستخلص أو زيوت، ما يستخدم في علاج بعض الأمراض.