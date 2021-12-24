«هيئة الدواء» تضع روشتة لتجنب نزلات البرد المتكررة في الشتاء

وجهت هيئة الدواء المصرية، عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك»، مجموعة من النصائح للمواطنين من أجل تجنب نزلات البرد المستمرة خلال فترة الشتاء، والتي يمكن الالتزام بها من أجل تجنب الإصابة بفيروس الإنلفونزا أو نزلات البرد التي تكثر بصورة كبيرة في فصل الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة.

نصائح هيئة الدواء لتجنب نزلات البرد

وأكدت هيئة الدواء على أهمية تقوية جهاز المناعة بصورة كاملة خلال فصل الشتاء، لتجنب حدوث أي أعراض جانبية قد تؤدي للإصابة بنزلة البرد، مشيرة إلى أن جهاز المناعة هو حائط الصد الأول للفيروسات ويساعد على حماية الجسم بصورة كاملة، وتتمثل نصائح الهيئة في:

- ممارسة الرياضة يوميا وبشكل مستمر

- الامتناع عن التدخين قدر المستطاع

- تناول الوجبات الصحية والأطعمة خاصة «الخضار- الفاكهة الطازجة»

- النوم لساعات كافية في اليوم الواحد

- شرب المياه بشكل مستمر

- التهوية المستمرة والسليمة للمنزل خلال فصل الشتاء لتجنب الإصابة بنزلات البرد

خطورة استخدام حقنة البرد

وفي سياق متصل، حدزت هيئة الدواء المصرية عبر موقعها الرسمي على «الفيس بوك»، المواطنين من استخدام ما يسمى شعبيا «حقنة البرد»، أو ما يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج نزلات البرد، والتي تكون خليطا من «المضاد الحيوي، والكورتيزون، ومسكن الألم»، مؤكدة أن هذه الحقنة يقبل عليها الكثير من المواطنين عند إصابتهم بنزلات البرد.

علاج نزلات البرد يعتمد على بعض الأدوية

وأكدت الهيئة أن علاج نزلات البرد يعتمد على بعض الأدوية التي تساعد على تخفيف شدة الأعراض، وذلك بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي المختص، ولابد من الخضوع للفحص الطبي قبل تناول مثل هذه الجرعات من الحقن التي انتشرت بصورة كبيرة في المجتمع لعلاج الإصابة من نزلات البرد.