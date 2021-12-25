«المنشآت الفندقية» تطلب من «السياحة» تأجيل عموميتها بسبب «أوميكرون»

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الغرفة تقدمت بطلب إلى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، لتأجيل الجمعية العمومية العادية للغرفة لهذا العام، بسبب ظروف متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، حيث تمنع الإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة، إقامة أية تجمعات داخل القاعات المغلقة للفنادق، لمنع انتشار فيروس كورونا، خاصة أنه من المتوقع أن يحضر الجمعية أعداد كبيرة من ملاك ومديرى المنشآت الفندقية والمنتجعات والقرى السياحية.

الموازنات ستناقش فى أقرب جمعية عمومية

وأضاف «عاقل»، لـ «الوطن»، أنه حال رفضت وزارة السياحة والآثار طلب تأجيل الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت الفندقية، فإن لجنة تسيير أعمال الغرفة، جاهزة لإقامة الجمعية العمومية فى الوقت الذى تحدده الوزارة، موضحا «فى حال وافقت الوزارة على التأجيل بسبب الظروف القهرية لفيروس كورونا وتحوراته المستمرة، فإن كل الميزانيات التى لم يتم اعتمادها سواء موازنة العام المالى 2019-2020- أو موازنة العام المالى 2020- 2021، سيتم مناقشتها فى أول جمعية عمومية للغرفة يتم تحديد موعدها».

إجراءات للارتقاء بالخدمات المقدمة بالفنادق

وأشار إلى أن غرفة المنشآت الفندقية، اتخذت العديد من الإجراءات خلال العام الحالى، للمساهمة فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للرواد والنزلاء بالمنشآت الفندقية، مثل تنظيم برامج تدريبية للعاملين وإعادة تصنيف الفنادق وفقا للمعايير العالمية التى تم وضعها بالتعاون بين منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، إضافة إلى تحديد حد أدنى لمقابل الإقامة اليومى بالفنادق، وذلك للمرة الأولى ما يؤدى إلى رفع الخدمات المقدمة للنزلاء، فضلا عن القضاء على ظاهرة حرق الأسعار وبيع المقصد السياحى المصرى بسعر زهيد.

يشار إلى أن الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية، تم تأجيلها العام الماضى بسبب قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتأجيل أية جمعيات عمومية لمدة 6 أشهر، كأحد الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها آنذاك لمنع انتشار فيروس كورونا.