المنشآت الفندقية عن توحيد الحكومة جهات التفتيش: أنهت معاناتنا

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه تم توحيد كافة الجهات التي كانت تراقب على التزام المنشآت الفندقية بتطبيق ضوابط التشغيل ومعايير السلامة الصحية في جهة واحدة، وذلك بعد قرار الحكومة بإنشاء اللجنة الوزارية الدائمة للرقابة والتفتيش المفاجئ والمعلن على كافة المنشآت التي تقدم مأكولات ومشروبات للرواد والنزلاء، موضحًا أن تلك اللجنة بدأت في مباشرة عملها منذ السبت الماضي.

اللجنة ستفحص كافة عناصر سلامة الغذاء

وأضاف عاقل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تلك اللجنة أنهت معاناة المنشآت الفندقية التي كانت تعاني تعدد جهات المراقبة التي كانت في بعض الأحيان يتعارض عمل بعضها مع بعض اللجان الأخرى.

وتابع أن اللجنة التي يترأسها مسؤول من وزارة السياحة ستقوم بفحص كافة عناصر سلامة الغذاء، فضلًا عن الإجراءات الاحترازية والوقائية بالفنادق، كما ستفتش على المطابخ والمخازن وجميع وحدات المنشأة.

عمل اللجنة لا يتعارض مع عمل الشركات الدولية

وأشار إلى أن عمل اللجنة لا يتعارض مع وجود شركات دولية متخصصة في مراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية بل سيكون مكملًا لها، موضحا أن اللجنة ستقدم تقرير كل 15 يوما إلى وزير السياحة والآثار حول نتيجة التفتيشات التي قامت بها، وذلك حتى يصدر عقوبات على المنشآت الغير ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن اللجنة التي يترأسها ممثل عن وزارة السياحة ستضم في عضويتها ممثلا عن وزارة التنمية المحلية يتغير، وفقا للمحافظة التي يجري فيها التفتيش، وممثلين من شرطة السياحة والآثار ووزارة الصحة وأحد ممثلي المحافظات الأتية حال كان التفتيش في محافظات «القاهرة - جنوب سيناء - البحر الأحمر - الأقصر- الإسكندرية - مطروح - أسوان»، فضلًا عن ممثل لهيئة الرقابة الإدارية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وغرفة المنشآت الفندقية وغرفة المنشآت السياحية علي أن يكون للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والمتخصصين لمساعدتها في المهام المسندة إليها، كما يحق للجنة إضافة ممثلين من محافظات أخرى. .