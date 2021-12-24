الآثار الجانبية للقاح سينوفاك: ارتفاع درجة الحرارة والشعور بالإرهاق

تزايد البحث من قبل المواطنين على محركات البحث العالمية «جوجل» عن الآثار الجانبية للقاح سينوفاك، وذلك بعد توافره في مراكز التطعيم المختلفة بمراكز الجمهورية، ويلقح المواطن بسينوفاك على جرعتين تفصل بينهما مدة زمنية تصل إلى 21 يوما، وطرحت جرعات لقاح سينوفاك بعد التأكد من عدم وجود أي آثار جانبية غير معتادة عند الحصول على جرعات اللقاح.

الآثار الجانبية للقاح سينوفاك

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الآثار الجانبية للقاح سينوفاك تتشابه كثيرا مع باقي أعراض لقاحات كورونا المختلفة التي المتوفرة في مراكز التطعيم المختلفة، وأن هذه الأعراض تظهر عقب الحصول على جرعة من لقاح سينوفاك وتتمثل هذه الأعراض في:

- ألم في مفاصل الجسم والعضلات.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- الشعور بالإرهاق.

- احمرار أو تورم مكان الحقن.

- تنميل في عضلات الجسم.

- حكة بصورة متقطعة.

- حكة مكان حصول على الجرعة.

الآثار الجانبية للقاح سينوفاك تتشابه مع اللقاحات الأخرى

وأكدت وزارة الصحة، على أن الآثار الجانبية للقاح كورونا بشكل عام هي أعراض تشبه أي لقاحات وهي رد فعل طبيعي للجهاز المناعي للجسم في حال دخول أي لقاح وليس لقاح كورونا فقط، وهذه الأعراض الجانبية تزول في غضون يومين لا أكثر ولا تحتاج إلى الذهاب للطبيب.

مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة

وأوضحت وزارة الصحة، أن مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية التي تستخدم للتطعيم ضد فيروس كورونا، وتقلل من الأعراض الجانبية الناتجة عند الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من أجل الحفاظ على صحة المواطنين والسيطرة على الوباء والوصول لمناعة القطيع.

أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية

ونوهت وزارة الصحة، على المواطنين أهمية الحصول الحصول على اللقاح من خلال التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان وكتابة البيانات، وفقا للخانات المحددة، بالإضافة إلى الالتزام التام بكل التدابير الوقائية والاحترازية لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا.