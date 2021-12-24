النمسا توصي بجرعة رابعة من لقاح كورونا لموظفي الرعاية تخوفا من «أوميكرون»

في ظل تخوف الدول من «أوميكرون»، المتحور الجديد لفيروس كورونا، أوصى المجلس الوطني للتطعيم في النمسا، بإعطاء جرعة رابعة من اللقاحات، لبعض موظفي الرعاية الصحية وغيرهم من العاملين الرئيسيين، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

عدم وجود بيانات علمية كافية لإعطاء الجرعة الرابعة

كان المجلس الوطني للتطعيم في النمسا، قد أشار في إرشادات نشرت في وقت متأخر من مساء أمس، إلى عدم وجود بيانات علمية كافية لديه كي يوصي بإعطاء الجرعة الرابعة على نطاق أوسع.

إعطاء جرعة رابعة بسبب أوميكرون

وقال: «في ضوء موجة أوميكرون الوشيكة، يمكن إعطاء جرعة رابعة للفئات المعرضة لخطورة أعلى، مثل العاملين بالرعاية الصحية وفي المناطق الحرجة، بعد ستة أشهر من الجرعة الثالثة».

تشديد القيود في النمسا بالتزامن مع أعياد الميلاد

وأعلنت النمسا، الأربعاء، أنها ستشدد القيود مرة أخرى، اعتبارًا من 27 ديسمبر، لإبطاء انتشار المتحور أوميكرون، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، وسط تخوفات من انفجار في أعداد الإصابات.

الحصول على جرعات تنشيطية

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العليا للصحة في فرنسا، أنه يمكن الحصول على الجرعات التنشيطية من لقاحات فيروس كورونا بعد ثلاثة أشهر من اكتمال التطعيم بجرعتين.

فرض حجر صحي على السكّان في النمسا

وفي أواخر شهر نوفمبر الماضي، أعادت السلطات الصحية النمساوية، الجمعة، فرض الحجر الشامل على جميع سكانها، لتكون أول بلد في الاتحاد الأوروبي يعود لاتخاذ هذه الإجراءات، وسط ارتفاع قياسي بحالات الإصابات بفيروس كورونا، ما يعني السكان لن يعود بإمكانهم مغادرة منازلهم، مع استثناءات قليلة تشمل التسوق لشراء الأساسيات وممارسة الرياضة.

وتأتي تلك الإجراءات لاحتواء الوضع قبل انفجار متحورات الفيروس، ومن جهته أعلن المستشار النمساوي، أن حكومته ستلزم سكانها بتلقي اللقاحات، المضادة لكوفيد 19، اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل.