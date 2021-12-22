بدء حملة تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا بفرنسا

بدأت فرنسا، اليوم، في حملة تلقيح ضد فيروس كورونا للأطفال بين سن الخامسة والحادية عشرة، وذلك حسبما أعلن وزير الصحة أوليفيه فيران، ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزير الفرنسي قوله: «فتحنا التلقيح الرسمي للأطفال من هذه الفئة العمرية»، موضحا أن الجرعة المعززة لن تشمل المراهقين في الوقت الحالي.

وزيرة العمل الفرنسية تدعو الشركات لإعداد خطة عمل من المنزل

وفي نفس الوقت، دعت وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن الشركات إلى تسريع وتيرة العمل من المنازل في مواجهة فيروس كورونا داعية، كما دعت الشركات إلى الاستعداد لتوسيع إطار العمل من المنزل بعد عطلة نهاية العام، ليكون 3 إلى 4 أيام في الأسبوع، وينتشر المتحور أوميكرون بشكل سريع جدا في فرنسا قبل أيام من عيد الميلاد، وأصبح هذا المتحور شديد العدوى تشكل نحو 20% من الإصابات بفيروس كورونا في مقابل 10% خلال نهاية الأسبوع الماضي على ما أعلنت الحكومة الفرنسية، وتبلغ الإصابات مستوى قياسيا جديدا في فرنسا مع 545 حالة أسبوعيا لكل مئة ألف نسمة مع ضعف هذا العدد في باريس وحدها.

تحويل الشهادة الصحية إلى شهادة تطعيم ضد كورونا

يذكر أن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال كان قد صرح أن الحكومة سوف تقر قانون يحول الشهادة الصحية اللازمة لممارسة بعض المهن وارتياد دور السينما والحانات إلى شهادة تطعيم تشترط التطعيم، كما أشار جابرييل أتال إلى أن القانون سيصدر خلال النصف الأول من يناير القادم، وقال أتال: «الموجة التي تنتظرنا ستكون عالية»، كما أضاف أن الهدف الرئيسي من شهادة التطعيم هو إلغاء خيار شهادة عدم الإصابة بفيروس كورونا من خلال فحص نتيجته سلبية، والذي يعد بديلا للحصول على اللقاحات.