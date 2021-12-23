تفاصيل قرار الكويت بشأن تلقي الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، توسيع فئات المتلقين للجرعة المنشطة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا المستجد لتشمل الفئة العمرية من هم فوق الـ16 عامًا، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، «عبدالله السند»، إنّه من المقرر توسيع فئات المتلقين للجرعة المنشطة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا لتشمل الفئة العمرية 16عامًا فما فوق، مضيفا أن الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لمواكبة التطورات الصحية العالمية، والخطوات الوقائية لصحة وسلامة المجتمع.

انتهاء صلاحية التطعيم بعد 9 أشهر في الكويت

ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، خُصص 18 مركزا إضافيا للرعاية الصحية الأولية، لتقديم الجرعة المنشطة ليصل إجمالي المراكز إلى 36 مركزا، وفقا للموعد المحدد مسبقا عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة.

وكانت الحكومة الكويتية، قررت في وقت سابق، خلال اجتماع استثنائي، أنّ كل من مضى 9 أشهرعلى تلقيه الجرعة المكتملة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، غير محصن، ومن المقرر تطبيق القرار اعتبارا من بداية يناير المقبل، في حين قررت أيضا تطبيق الحجـر المنزلي لمدة 10 أيام على القادمين إلى البلاد مع إمكانية إنهاء الحجر قبـل ذلك حال إجراء فحص بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول، ليؤكد عدم إصابته بفيروس كورونا، وذلك اعتبارا من 26 ديسمبر الجاري.

حصيلة إصابات كورونا فى الكويت

و من جهة أخرى، سجلت وزارة الصحة الكويتية، 134 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ولم يسجل أي حالات وفاة جديدة للفيروس، فيما سجلت 33 حالة شفاء جديدة من الفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليزداد العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 414 ألف و413 حالات إصابة، واستقر العدد الإجمالي لحالات الوفاة عند ألفين و 466 حالة وفاة، بينما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 411 الف و178 حالة شفاء، منذ بداية جائحة فيروس كورونا.