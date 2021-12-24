الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية 2021.. احذروا الشبورة والبرد ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد، حتى نهاية العام الجاري 2021، إذ أوضحت الهيئة أن الطقس يكون معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

أمطار خفيفة على بعض المناطق

وأوضحت الهيئة أن الطقس يشهد سقوط بعض الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من البلاد، بنسب حدوث لا تتجاوز 30%، موضحة أن التوقعات تشير إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة، مع نشاط حركة الرياح على مناطق القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة غدا السبت الموافق 25 ديسمبر الجاري.

وعن يوم الأحد فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسب سقوط تصل لـ30%، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء.

استقرار في الأحوال الجوية حتى نهاية ديسمبر

وأضافت الأرصاد خلال البيان الصادر عنها اليوم، أن حالة الطقس تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية اعتبارًا من الاثنين المقبل، الموافق 27 ديسمبر، حيث يتوقع خبراء الهيئة عدم سقوط أمطار، واستقرار حركة الرياح حتى الخميس 30 ديسمبر.

شبورة مائية في الصباح

وأشارت الهيئة التابعة لوزارة الطيران المدني، إلى أن هناك الشبورة المائية تنتشر في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، وسط سيناء، السواحل الشمالية، ومدن القناة، اعتبارًا من الساعة الخامسة صباحًا حتى الثامنة، وذلك خلال الفترة من السبت الموافق 25 ديسمبر، حتى الخميس الموافق 30 من الشهر نفسه، مؤكدةً أن الطقس ليلاً يكون شديد البرودة على كافة الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.