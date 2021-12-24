حالة الطقس اليوم 24-12-2021.. استمرار الشبورة وأمطار على بعض المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد اليوم الجمعة، طقسًا معتدل، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على الأنحاء كافة، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويتوقع خبراء الأرصاد، وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة، اليوم، أن تتكوّن الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضح خبراء الهيئة، أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، إضافة لنشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح خبراء الأرصاد، أن البحر المتوسط حالته معتدلة، إذ يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، أما البحر الأحمر حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 19 11

الإسكندرية 19 11

وادي النطرون 19 11

طنطا 19 11

شبين الكوم 19 11

دمنهور 19 11

بلطيم 19 11

مطروح 17 10

السلوم 17 10

سيوة 16 05

بورسعيد 19 11

دمياط 19 11

الزقازيق 18 10

المنصورة 19 10

الإسماعيلية 20 11

السويس 20 11

العريش 17 11

رفح 17 11

رأس سدر 17 12

نخل 17 07

نويبع 19 14

طابا 18 10

كاترين 11 01

الطور 19 13

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 15

مرسى علم 23 15

الفيوم 19 08

بني سويف 19 08

المنيا 20 09

أسيوط 20 08

سوهاج 21 09

قنا 22 09

الأقصر 22 09

أسوان 23 09

إدفو 23 09

أبو سمبل 21 10

الوادي الجديد 20 09

شلاتين 26 15

أبو رماد 25 15

حلايب 24 16

رأس حدربة 24 16