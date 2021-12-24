حالة الطقس خلال 48 ساعة قادمة.. أمطار ورياح تمتد لمدينة القاهرة

حالة من عدم الاستقرار تشهدها عدد من المناطق خلال الساعات المقبلة، إذ أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية هطول أمطار على السواحل الشمالية، تمتد إلى مناطق من الدلتا على فترات متقطعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد في بيان لها، اليوم، عن طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

أماكن هطول الأمطار

ومن المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بالسواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتنشط الرياح بمناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، فضلا عن تَكَون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن طقس يوم السبت، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى، وتتكاثف الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

استمرار هطول الأمطار يوم الأحد

ووفقًا لبيان الأرصاد، يستمر سقوط الأمطار حتى يوم الأحد، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والغربية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وحنوب سيناء، مع وجود شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.