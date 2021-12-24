الأسقفية تستعد لعيد الميلاد بعد قليل.. بالأضواء وشجر الكريسماس «صور»

تستعد الكنيسة الأسقفية بالزمالك لإقامة احتفالات عيد الميلاد، في الثامنة مساء اليوم، ويترأس الاحتفال الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

ومن المقرر حضور اللواء أشرف السيد محمد جلب الله، مندوبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكنيسة الأسقفية، وتظهر الكنيسة الأسقفية بالزمالك في أبهى صورها لإقامة احتفالات عيد الميلاد، حيث انتهت الكنيسة من جميع الاستعدادات الخاصة بالاحتفال قبل انطلاق الاحتفالات، وتزينه بأشجار الكريسماس ذات الأنوار البهية، وسط تنظيم كبير والتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

الكنيسة الأسقفية بالزمالك

وكانت الكنيسة الأسقفية بالزمالك قد أعلنت في وقت سابق تفاصيل الاستعدادات لقداس عيد الميلاد المجيد الذي يأتي فى ظل جائحة فيروس كورونا الذي اجتاحت العالم منذ نوفمبر 2019 في مدينة ووهان في الصين.

الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

وأكد الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، أن احتفال ليلة عيد الميلاد في الرابع والعشرين من ديسمبر الجارى سيقام في موعده فى تمام الثامنة مساءً.

وأوضح أنه سيتم توفير شاشات عرض في الكنيسة تقدم خدمة الصلاة على أن تبث الصلوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية لجميع الحاضرين وتوفير المطهرات والكمامات لكل المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعي.

ونوه رئيس كاتدرائية إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، بأنه يجب الاستجابة لتعليمات المنظمين يوم الاحتفال من أجل الحفاظ على صحة المصلين والحاضرين.

وفرضت الكنيسة إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا، حرصت فيها على توفير المطهرات والكمامات لكل المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعي.

واحتفلت الكنيسة الأسقفية بترانيم ميلاد المسيح داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك الجمعة الماضية وهو احتفال تقيمه الكنيسة سنويًا على ضوء الشموع قبيل الكريسماس وذلك عبر مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية.