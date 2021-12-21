الكنيسة تقصر نقل فعاليات قداس عيد الميلاد على التليفزيون المصري

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، ترتيبات تغطية قداس عيد الميلاد المجيد الذي يترأسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ليلة 6 يناير المقبل، وقالت الكنيسة: «يطيب للمركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي أن يهنئكم بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد، مع التمنيات بأن تأتي الأعوام والأعياد المقبلة، وقد أنعم الله على العالم بانقضاء جائحة فيروس كورونا».

عدم السماح بالتغطيات الصحفية أو الإعلامية

وتابع: «في ظل الظروف الحالية وتفشي الفيروس، ما يفرض علينا قيودًا عديدة تعلمونها جميعًا، يعتذر المركز الإعلامي عن عدم السماح بعمل أية تغطيات صحفية أو إعلامية لأي من المناسبات الكنسية المتعلقة بعيد الميلاد المجيد».

موعد بث قداس العيد

ويتولى التليفزيون المصري، بث قداس العيد مساء يوم الخميس، الموافق 6 يناير 2022، ويمكن للقنوات الراغبة في بث القداس على شاشتها أن تنضم على تردد التليفزيون المصري.