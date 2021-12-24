الزمالك يعلن إطلاق اسم محمد صلاح على حديقة في النادي

أطلقت إدارة نادي الزمالك اسم محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي على إحدى الحدائق بنادي الزمالك، على غرار ما حدث مع رضا عبدالعال لاعب الفريق السابق.

وكان نادي الزمالك أطلق اسم رضا عبدالعال، على إحدى الحدائق بالنادي خلال الأيام الماضية، في خطوة من النادي لتقدير بعض رموز النادي السابقين، ولكن خطوة إطلاق اسم رضا عبدالعال، على الحديقة لم تفرح بها جماهير الزمالك وعارضت الأمر خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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