قميص محمد صلاح وضريح سيدي بدران.. أغرب مقتنيات متاحف قصر عابدين «صور»

بين متاحف القاهرة المتنوعة متحف من طراز مختلف يفتح أبوابه يوميا للزائرين حتى الثالثة عصرا، ويحوي كنوزا أثرية وتاريخية نادرة بخلاف قطع ذات قيمة خاصة تستقبل الزوار داخل قاعة هدايا الرئاسة وفي مقدمتها قميص اللاعب العالمي محمد صلاح والذي أهداه للرئيس عبد الفتاح السيسي.

«الوطن» أجرت جولة داخل متاحف قصر عابدين، وهي الجولة التي بدأت من القاعة الخارجية حيث يتوسط القصر غرفة تحوي ضريح سيدي بدران ومنها لقاعة الأسلحة والنياشين والتي تضم مجموعة «مقتنيات أسرة محمد على» و«الأوسمة والنياشين» و«الفضيات» وأغرب القطع صندوق خشبي لحفظ المجوهرات يحوي خزانة سرية ينطلق منها مسدس في حال حاول اللصوص فتحها بغير مفتاحها المخصوص.

ومن عصر أسرة محمد علي للعصر الحديث بقاعة هداية الرئاسة لوحة مهداة من مستشفى 57357 للرئيس مع الطفل عمر صلاح، محارب السرطان، فى افتتاح قناة السويس، وبجوارها لوحة مهداة من أحد الفنانين المصريين، وهى نسخة من لوحة أصلية بقاعة قناة السويس بقصر عابدين، تمثل كبار المدعوين أثناء حفل افتتاح قناة السويس عام 1869، وأسفلهما تاج ذهبي من التراث الكورى مرصع بأحجار خضراء، تم إهداؤه في 2016 للرئيس، وبه ينتهي المدخل.

ومع التجول تستقبلك القاعة التي تحمل الرقم «2»، وتحوى جميع الهدايا، التى منحها الرئيس السيسى للمتحف، وتتجاوز 200 قطعة قيمة، ما بين تمثال ولوحة وسيف ومجسمات ومنحوتات ودروع وقطعة أثرية أصلية، عبارة عن مركب فرعوني خرج من مصر بطريقة شرعية قبل قوانين حماية الآثار ووصل لروسيا، ليقرر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن تكون أولى هداياه لنظيره المصرى، أثناء زيارته إلى موسكو عقب فوزه في انتخابات الرئاسة، وهي عبارة عن نموذج لمركب جنائزي فرعوني يعود تاريخه إلى نهاية العصر الانتقالي الأول، نحو 2100 قبل الميلاد، والقطعة مصنوعة من الخشب المصمت، ومطلية بالجص، وعلى متنها مقصورة عبارة عن مظلة مستطيلة تستند على 4 قوائم، وأسفلها ركيزتان خشبيتان لتثبيتها، وتتضمن 11 فرداً موزعين على جانبيها، فضلاً عن فردين فى مقدمة المركب ومؤخرته، ومرسومة على مقدمة ونهاية المركب عين حورس، التى كان يعتقد المصريون القدماء أنها تحفظ المركب فى رحلته إلى العالم الآخر.

لم تكن تلك هدية بوتين الوحيدة فى المتحف، فعلى بعد خطوات من المركب توجد فتارين تحوى عدداً من أسلحة الكلاشنكوف، الذى كان بمثابة إعلان عن عودة العلاقات العسكرية بين مصر وروسيا، وإظهار لتاريخ الرئيس السيسى العسكرى، وكان الرئيس الروسى قد حرص على تقديم هذه الهدية بنفسه إلى الرئيس السيسى، خلال مأدبة الغداء الرسمية، التى أقامها تكريماً للرئيس والوفد المرافق له بمقر إقامته بقصر «بوتشاروف روتشييه»، وذلك خلافاً لما جرى عليه العرف من تبادل الهدايا عن طريق مراسم البلدين.

وتضم الهدية سلاح كلاشنكوف Ak-47، وإلى جواره مجسم لمدفع كان قد أهداه وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، والجنرال ميخائيل ميسنتسيف، رئيس مركز الدفاع الوطنى الروسى، للرئيس السيسى، خلال زيارته لمركز الدفاع الوطنى فى العاصمة الروسية موسكو.

ولأن النجم المصرى محمد صلاح علامة بارزة فى تاريخ الرياضة المصرية، احتفى المتحف به بطريقة خاصة، حيث وضع قميصه الذى يحمل رقم 11 لناديه الإنجليزى ليفربول، وقد وقعه اللاعب العالمى وكتب عليه «إهداء خاص مع تحياتى مو صلاح».

ووسط القاعة توجد لوحة ضخمة أهداها فنان مصرى يدعى محمد حسن بـ16 ألف دبوس مكتب ملون للرئيس السيسى، يقابلها فى الجهة الأخرى لوحة أخرى لـ السيسي، طُعم بروازها بالصدف الفلسطينى، رسمها فنان روسى، وكانت ضمن هدايا الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن.