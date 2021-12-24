بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ بدء الجائحة.. 122 ألف حالة

قالت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، أنّها رصدت أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا في يوم واحد منذ بدء الجائحة، حيث سجلت 122186 إصابة جديدة بالفيروس، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في بريطانيا

وكانت السلطات الصحية رصدت 119789 إصابة جديدة بالفيروس أمس الخميس، وأظهرت البيانات تسجيل 137 وفاة جديدة بالفيروس، نزولا من 147 وفاة سجلت في اليوم السابق، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء إلى 147857 حالة.

متحور فيروس كورونا يساهم في ارتفاع الإصابات

وكانت السلطات الصحية في بريطانيا سجلت يوم الأربعاء الماضي أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ بداية الجائحة، وتشير بيانات حكومية بريطانية إلى أنّ السبب في ارتفاع الإصابات في الأيام السبعة الماضية التي سجلت زيادة نسبتها 59 في المئة إلى 643219 حالة، تعود إلى الزيادة السريعة في انتشار السلالة الجديدة «أوميكرون» المتحورة من فيروس كورونا، وبحسب «رويترز»، فإن بيانات أوضحت أنّ عدد الوفيات الجديدة في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بلغ 140 وفاة.

استبعاد الإغلاق في بريطانيا رغم الإصابات

وكانت بريطانيا نفت مطلع الشهر الجاري على لسان رئيس الوزراء، بوريس جونسون، عن وجود خطط لفرض حالة إغلاق أخرى بسبب انتشار فيروس كورونا، في بلاده فضلا عن رصد حالات إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، واصفاً إياها بالأمر المستبعد للغاية.

إغلاق وحجر صحي قبل الاحتفال برأس السنة

وتدرس عدد من الدول حول العالم فرض الإغلاق والحجر الصحي قبيل احتفالات رأس السنة الميلادية، بينما شرعت دول مثل المغرب والصين في الإغلاق، في ظل الانتشار السريع وارتفاع وتيرة الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، وذلك لاحتواء الوضع.