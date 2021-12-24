خبير: مشروعات البنية التحتية بين مصر وليبيا ستعود بالنفع على البلدين

قال جمال الكافالي، خبير سياسي ليبي، إنه مع بدء العام الجديد 2022 تكون ليبيا أكملت عامها الحادي عشر منذ اندلاع أحداث الثورة الليبية في 2012، لافتا إلى أنه ومع بدء تلك الأحداث استغلتها القوى الدولية والإقليمية لتصفية حساباتها بعد سقوط النظام السابق، وكذا استغلال الاحتجاجات الشعبية، الأمر الذي أدى لحدوث انهيار اقتصادي غير مسبوق.

الكافالي: مصر وقعت على عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لإعمار ليبيا

وأضاف «الكافالي» خلال مداخلة هاتفية له على فضائية الغد، أنه ومع عودة الاتفاقات والعلاقات الاقتصادية مع الدول المحيطة وعلى رأسها مصر، والتي وقعت على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فيما يخص إعمار ليبيا، لافتًا إلى أن تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية والإسكان والتشييد وغيرها، سيعود بالنفع على الدخل القومي واقتصاد مصر وليبيا.

وأوضح السياسي الليبي أن هناك خطوات عملية دخلت حيز التنفيذ بين الدولتين وعلى رأسها الإعلان عن إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، مؤكدا أن المنظومة الإلكترونية ستقضي على الهجرة غير الشرعية في ليبيا، وستزيد من عوامل توفير الأمان للعمالة المصرية.

وأشار إلى أن اتفاقيات التعاون بين الدولتين لم يكن من الممكن تفعيلها بالشكل المأمول قبل اتخاذ خطوات فعلية في ملف الانتخابات الليبية المقررة والتي كان من المقرر انعقادها اليوم، لكن تم تأجيلها ليوم 24 يناير المقبل.

ضرورة إنهاء الأزمة التشريعية في ليبيا

وشدد على ضرورة إنهاء الأزمة التشريعية في ليبيا من خلال إجراء الانتخابات النيابية لينتج عنها مجلس نيابي واحد موحد يقوم بتقديم الدستور للاستفتاء عليه ومن ثم نصل إلى الانتخابات الرئاسية لنحصل على رئيس في ظل وجود برلمان ودستور واضح يحدد صلاحياته وفتره رئاسته وتشكيل الدولة وشكلها برمتها، وبالتالي يعطي للاتفاقيات والمعاهدات الدولية شرعية.