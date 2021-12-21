القوى العاملة: نسعى لتعميم نظام تسفير العمالة إلى ليبيا مع باقي الدول

قال خالد رضوان، مستشار وزير القوى العاملة، رئيس اللجنة المسؤولة عن الربط الإلكتروني مع ليبيا، إنه جرى تدشين منظومة إلكترونية، تسهل تنظيم انتقال العمالة المصرية إلى ليبيا، ويمكن للعمالة التقديم عبر هذه المنصة، مشيرا إلى وجود منظومة أخرى لراغبي العمل بشكل عام، ويمكنها التقدم من خلالها للحصول على عمل بشكل عام، وليس في ليبيا فقط.

مصر سترشح الأفراد للعمل في ليبيا وإجراء مقابلات لهم

وأضاف «رضوان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن مصر تعمل على ترشيح الأشخاص وإجراء مقابلات شخصية معهم، من أجل تسهيل سفرهم إلى ليبيا، موضحا أن الشخص إذا سافر إلى ليبيا وترك العمل بعد فترة، يمكنه التقدم للحصول على وظائف أخرى، لكن هذا سيكون من خلال مكتب تنسيق العمال في ليبيا ووزارة العمل الليبية، لافتا إلى أن هذا النظام مطبق في تسفير العمالة المصرية إلى الأردن، وسيجري تطبيق هذه المنظومة مع مختلف الدول العربية الفترة المقبلة.

مليونا وظيفة أمام العمالة في ليبيا الفترة المقبلة

وأوضح حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج في الغرفة التجارية، إن هناك لجانا فنية بين مصر وليبيا، لتقنين سفر العمالة المصرية، وشهد وجود لجان من البلدين في طرابلس والقاهرة، وبعده جرى انطلاق المنصة الإلكترونية من وزير العمل في البلدين، لتسهيل سفر العمالة المصرية، وسيجري توفير مليوني وظيفة للعمالة المصرية في دولة ليبيا، خلال 3 سنوات من بداية إعمار ليبيا.