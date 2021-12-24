وظائف القوى العاملة في ليبيا.. التخصصات والشروط ورابط التقديم

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن التفاصيل الكاملة لأول إعلان طلب استقدام عمالة مصرية في دولة ليبيا، وذلك في إطار منظومة الربط الإلكتورني بين كل من وزارة القوى العاملة في مصر، وأيضاً وزارة العمل والتأهيل في ليبيا، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف القوى العاملة في ليبيا سواء التخصصات المطلوبة أو الشروط أو رابط التقديم.

وظائف القوى العاملة في ليبيا.. التخصصات المطلوبة

ووفقا للبيان الرسمي الذي أصدرته وزارة القوى العاملة منذ قليل، فإن وظائف القوى العاملة تتضمن 58 فرصة عمل في 16 مهنة بالمجال الطبي، وتتمثل التخصصات في الآتي:

- أخصائي عظام.

- جراحة عظام.

- 2 أخصائي أشعة تشخيصية.

- 2 أخصائي عيون.

- 2 أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة.

- 4 طبيب اختصاصي إسعاف وطوارئ.

- 4 أخصائي جراحة عامة.

- 4 أخصائي طب أطفال.

- 4 أخصائية نساء وتوليد «إناث فقط».

- 4 أخصائي باطنة.

- 4 طبيب اختصاصي عناية حثيثة، بشرط «دكتوراه في التخدير والعناية المركزة».

- 4 أخصائي تخدير وإنعاش.

- 6 ممرضات نساء وتوليد.

- 8 أخصائي تمريض عناية حثيثة، بشرط «بكالوريوس صيدلة الإجازة العالية في العلوم الصيدلية والكيمياء، ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا».

- 6 أخصائي تمريض عام «بكالوريوس تمريض».

- 2 ممرض اختصاصي تعقيم.

شروط التقديم في وظائف القوى العاملة في ليبيا

وكشفت وزارة القوى العاملة عن شروط التقديم في هذه الوظائف، والتي تتلخص في التالي:

1 - خبرة لدى المتقدم من 5 إلى 15 سنة.

2 - سن المتقدم من 40 إلى 60 سنة، ما عدا وظيفة «أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة» فهو يشترط أن يكون عمر المتقدم بها من 37 إلى 55 عاما.

رابط التقديم في وظائف القوى العاملة في ليبيا

وأكدت «القوى العاملة» أنه على من يرغب في التقديم في تلك الوظائف، أن يُسجل بياناته قبل يوم 31 من ديسمبر الجاري، حيث أنه يمكن التقديم في الوظائف من خلال الدخول على الموقع الرسمي للوزارة من خلال هذا الرابط.