الصحة العالمية: «أوميكرون» يغزو أكثر من نصف العالم.. وصل لـ110دولة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل إصابات بمتحور «أوميكرون» الجديد حتى الآن في 110 دولة، ما يعني أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، وصلت إلى أكثر من نصف دول العالم، وأكدت المنظمة أنها تنتشر بشكل أسرع من سلالة دلتا، ولكنها قد تكون أقل حدة، وسط تساؤلات حول قدرة اللقاحات على تفادي الإصابة بها.

المتحور الجديد أسرع في الانتشار أقل في الحدة

وذكرت «الصحة العالمية» في بيان لها، أن المعطيات تشير إلى أن «أوميكرون» لديه قدرة على الانتشار بشكل أسرع من متحور «دلتا»، وقد يكون أقل حدة، موضحةً أن تأثير اللقاحات على متحور «أوميكرون» غير معلوم حتى الآن، حسبما نقلت شبكة روسيا الإخبارية عن وكالة «نوفستي».

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد وصفت المتحور الجديد فور ظهوره، بأنه مثير للقلق، استنادًا على أدلة تشير إلى احتوائه على عدة طفرات قد تؤثر على سلوك الفيروس وقدرته على العدوى.

أوميكرون في 110 دولة الآن.. والدراسات ما تزال جارية حوله

وتجرى عديد الدراسات حول متحور «أوميكرون»، لتقييم مدى سرعة انتقاله وشدته، وخطر تكرار الإصابة بالمرض.

وبعدما وصل «أوميكرون»، المتحور الجديد من فيروس كورونا، إلى 110 دولة، يكون بذلك قد وصل إلى أكثر من نصف دول العالم، البالغ عددها، نحو 193 دولة، حسبما أفادت منظمة الصحة العالمية.