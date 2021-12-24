واشنطن ترفع قيود السفر عن 8 دول إفريقية: غير مجدية أمام تفشي أوميكرون

أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية، سترفع في 31 ديسمبر الجاري، القيود عن الرحلات من دول في جنوب القارة الإفريقية بسبب متحور كورونا الجديد، أوميكرون. ونقلت «رويترز» عن مسؤول أميركي كبير، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس جو بايدن، سترفع قيود السفر التي فرضتها الشهر الماضي، على ثماني دول في جنوب قارة إفريقيا، بسبب مخاوف من انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وأضاف المسؤول أن الأجانب الذين مُنعوا من دخول الولايات المتحدة لأنهم كانوا في واحدة من الدول الثماني، خلال الأيام الـ14 السابقة، سيجري السماح لهم مرة أخرى بدخول الولايات المتحدة بعد الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 31 من ديسمبر الجاري، وذلك حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية».

وكانت الولايات المتحدة قد منعت في 29 نوفمبر الماضي، دخول غير الأمريكيين الذين كانوا في جنوب إفريقيا، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وناميبيا، وليسوتو، وإيسواتيني، وموزامبيق، وملاوي، وذلك توخيا للحذر من المتحور أوميكرون الذي جرى اكتشافه في جنوب إفريقيا.

مسؤول أمريكي: الإبقاء على قيود السفر لن يكون له تأثير كبير على أوميكرون

وقال المسؤول الأمريكي الكبير لـ«رويترز»، إن هيئات الصحة العامة الأمريكية أوصت برفع قيود السفر لأن الإبقاء عليها لن يكون له تأثير كبير على الإصابات في البلاد، نظرا لانتقال العدوى على نطاق واسع في الولايات المتحدة حاليا.

وأشار المسؤول إلى أنه لن تكون هناك حاجة لتطوير لقاح خاص بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، لأن اللقاحات الحالية والجرعات المعززة فعالة للغاية في احتوائه.

بايدن للأمريكيين: لا داعي للهلع بسبب أوميكرون

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد حاول، الثلاثاء الماضي، طمأنة الأمريكيين بشأن قدرة بلادهم على التصدي للتفشي المتسارع للمتحوّر أوميكرون من فيروس كورونا، الذي بات مهيمنا في الولايات المتحدة.

وقال «بايدن» إن الأوضاع تثير القلق حيال أوميكرون، لكنّه شدد على ضرورة عدم الهلع، مؤكدا أن الأوضاع حاليا مغايرة لما كانت عليه في مارس 2020.

وأضاف الرئيس الأمريكي: «هناك 200 مليون شخص تلقوا كامل اللقاح بالكامل. نحن جاهزون، وأكثر إلماما. علينا فقط أن نبقى على تركيزنا».