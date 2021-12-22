5 معلومات عن خطة الرئيس الأمريكي «بايدن» لمواجهة متحور «أوميكرون»

خلال خطابه الأخير حول الخطة الجديدة التي أعدتها الإدارة الأمريكية لمواجهة فيروس كورونا، بعد انتشار المتغير الجديد «أوميكرون»، اعتبر الرئيس الأمريكي «جو بايدن»، أنّ بلاده جاهزة لمواجهة المتغير الجديد وقادرة على هزيمته.

وفيما يلي 5 معلومات عن الخطة الجديدة التي أعلنها «بايدن»، لمكافحة جائحة كورونا، بحسب صحيفة «ذا هيل»، الأمريكية:

1- تجنب الإغلاق بسبب معدلات التطعيم العالية

لم يطلب «بايدن» إغلاق الشركات أو فرض قيود عليها، وشدد على التقدم الذي تم إحرازه منذ بداية جائحة كورونا، وأبرزها توافر اللقاحات، وقال بايدن: «هذا ليس مارس 2020، نحن مستعدون للمواجهة».

2- التوسع في إجراء اختبارات كورونا

مع انتشار المتغير أوميكرون سريع العدوى، انتشرت أيضًا طوابير طويلة للاختبار في المراكز الصحية وأمام الصيدليات التي نفذت مبيعاتها في جميع أنحاء البلاد، ولذا أعلن «بايدن»، توفير نصف مليار اختبار سريع مجاني بالمنازل وترسل النتائج بالبريد.

3- مساعدات إضافية للمستشفيات التي تواجه طفرة كبيرة في مصابي كورونا

وقال «بايدن»، إن مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة للأشخاص الذين تم تلقيحهم منخفضة، إلا أن هناك قلقًا منفصلًا بشأن نظام الرعاية الصحية بسبب غير الملقحين، ولذلك أمر «بايدن»، بوضع 1000من طواقم الجيش الطبية لمساعدة المستشفيات، وكذلك وضع موارد وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية للمساعدة.

4- خطوات إضافية لتشجيع الأمريكيين على تلقي اللقاح

وقال خبراء إن «بايدن»، لم يستخدم كل الأسهم في جعبته، بالإضافة إلى إتاحة اختبارات أسرع بكثير، مشيرين إلى أن الإدارة يمكن أن تجعل التطعيم مطلوبًا للسفر الجوي المحلي كدفعة إضافية للتلقيح، ودعا بعض المشرعين الديمقراطيين إلى إقرار تلك الخطوة هذا الأسبوع، وقال «إريك توبول»، أستاذ الطب الجزيئي إنّ الإدارة يمكنها توزيع أقنعة KN95 عالية الجودة للمواطنين.

5- الاعتماد على الجرعات المعززة بشكل أساسي

وحث «بايدن»، الأمريكيين على التطعيم وتلقي اللقاحات المعززة، وهي مناشدات كانت في صميم استجابته للمتغير الجديد، حيث قال بايدن: «الأشخاص الملقحون الذين يصابون بكورونا قد يمرضون لكنهم محميين من المرض الشديد والموت.. إذا لم يتم تطعيمك بالكامل، فلديك سبب وجيه للقلق».