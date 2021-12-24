جنوب إفريقيا: موجة أوميكرون الحالية وصلت إلى الذروة

رجح مسؤولو الصحة في جنوب إفريقيا، حيث جرى رصد متحور كورونا الجديد لأول مرة، أن تكون موجة أوميكرون الحالية وصلت إلى الذروة، وهو ما يعني أن المتحور الجديد يبلغ أقصى مدى له في فترة أقصر، في الوقت الذي ينتشر الفيروس فيه عالميا ويثير الرعب في العالم.

وأوضح المصدر أن ثلاث فرق علمية توصلت، مؤخرا، إلى أن متحور أوميكرون يحدث مرضا أقل شدة مقارنةً بـ«كوفيد 19»، لكن العدوى تبقى سريعة الانتشار مقارنة بالمتحورات السابقة، وفقا لما نقلته شبكة «سكاى نيوز» عن صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

عدوى أوميكرون سريعة

وشملت هذه الدراسات الثلاث عينات في كل من اسكتلندا وإنجلترا وجنوب إفريقيا، فيما ينتظر الباحثون الحصول على بيانات أوفى حتى يفهموا المتحور الجديد على نحو أفضل.

وذكر الباحثون أن متحور أوميكرون أدى إلى تراجع نسبة المصابين بفيروس كورونا الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى، فيما أوضحوا أن الأمر يتعلق بالنسبة وليس بالعدد، لكن عدم دخول نسبة كبيرة من مصابي أوميكرون إلى المستشفيات ربما يكون ناجما عن نسبة التلقيح في البلدان المشمولة بالدراسة، لا سيما في إنجلترا واسكتلندا، أو الحصول على المناعة بفعل إصابات سابقة بالعدوى.

المصابون بأوميكرون فى جنوب إفريقيا أقل عرضة لدخول المستشفى بنسبة 70%

وفي جنوب إفريقيا، ظهر أن من أصيبوا بأوميكرون كانوا أقل عرضة لدخول المستشفى بنسبة 70 % مقارنة بمن أصيبوا بمتحورات سابقة من فيروس كورونا المستجد.

فيما قررت السلطات الإماراتية، تعليق دخول المسافرين القادمين، من 4 دول إفريقية هي «إثيوبيا وكينيا ونيجيريا وتنزانيا»، بدءً من غدا السبت، ضمن إجراءاتها لمواجهة جائحة كورونا، وأوضحت السلطات المعنية في الإمارات، تعليق دخول المسافرين القادمين من تلك الدول على جميع الرحلات الجوية الوطنية والأجنبية، بالإضافة إلى ركاب الترانزيت القادمين من تلك الدول، وفقا لصحيفة «المناطق» السعودية.

فيما سيتم منع سفر مواطني الإمارات إلى الدول الأربع، باستثناء الوفود الرسمية للدول والبعثات الدراسية وحالات العلاج الطارئة