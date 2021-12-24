الصناع يترقبون اختيار أول رئيس لاتحاد الصناعات في القانون الجديد

يترقب المجتمع الصناعي، اختيار رئيس اتحاد الصناعات للدورة الجديدة التي تستمر حتى العام 2025، ليكون أول رئيس لاتحاد الصناعات يتم اختياره تحت مظلة القانون الجديد للاتحاد، وفقًا لقواعد جديدة تختلف عن القواعد التي ظلت تحكم منظومة التعيينات والانتخابات داخل الاتحاد منذ عام 1958.

الاثنين المقبل.. أول اجتماع مجلس إدارة لاتحاد الصناعات

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة اتحاد الصناعات الجديد أول اجتماع له، الإثنين المقبل، كحد أقصى، لترشيح ثلاثة أعضاء لمنصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وستة لمنصب الوكيلين، ليتم بعدها رفع تلك الترشيحات لوزيرة التجارة والصناعة من أجل الاستقرار على الاسم النهائي، على أن يكون ترشيح الأسماء بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المنتخبين والمعينين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد.

القانون الجديد لاتحاد الصناعات رقم 70 لعام 2019

وقبل عامين، أقرت الحكومة القانون الجديد لاتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، الذي يتيح لأول مرة اختيار رئيس الاتحاد عبر الانتخاب لا التعيين كما كانت الحال في السابق، ويقلص القانون الجديد من عدد المعينين في الغرف الصناعية إلى 3 أعضاء بدلًا من 5 أعضاء في القانون القديم.

واستثني القانون الجديد الدورة الدورة الحالية فيما يتعلق بانتخاب رئيس الاتحاد، حيث نص على أن يكون اختيار رئيس هذه الدورة عبر ترشيح 3 أسماء يختارها مجلس الإدارة الجديد فور انعقاده.

توقعات رئاسة اتحاد الصناعات

وتشير التوقعات داخل المجتمع الصناعي، وفق مصادر تحدثت لـ«الوطن»، إلى استمرار المهندس محمد السويدي رئيسًا للاتحاد في الدورة الجديدة، خاصة بعد قرار وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع بإصدار قرار تعيينه ضمن مجلس إدارة اتحاد الصناعات قبل أيام، وبعد استمرار الدكتور شريف الجبلي، رئيسًا لغرفة الصناعات الكيماوية، إذ كان من أبرز الأسماء المطروحة داخل المجتمع الصناعي لرئاسة الاتحاد، حال عدم استمرار «السويدي».

وتضمن قرار وزير الصناعة، الصادر الثلاثاء الماضي، تعيين عدد من الأسماء المعروفة في المجتمع الصناعي، والجديدة على مجلس إدارة الاتحاد، باستثناء رجل الصناعة ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد محمد البهي، حيث ضمت القائمة كل من معتز الحوت، ومحمد مصطفى السلاب، وهاني محمد عبد المجيد، وأسامة خليل الشاهد.