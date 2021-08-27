مصر تفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العالمي للبريد

فازت مصر، ممثلة فى البريد المصرى، بعضوية مجلسى الإدارة والاستثمار البريدى لمدة أربع سنوات فى الانتخابات التى أجراها اتحاد البريد العالمى خلال دورته الـ27 المنعقدة حالياً بأبيدجان فى ساحل العاج.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى بيان اليوم، أن فوز مصر يعكس تقدير المجتمع الدولى لدورها الريادى، ومشاركتها الفاعلة فى المحافل الإقليمية والدولية لتطوير السياسات البريدية، بما يتواكب مع تنامى دور المؤسسات البريدية حول العالم، التى أصبحت تقدم خدمات متنوعة، تمثل قيمة مضافة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمعات، كما يجسد نجاح استراتيجية الدولة لتطوير البريد والاستثمار الأمثل لإمكانياته وتعظيم دوره الإقليمى والدولى. وأوضح «طلعت» أن البريد المصرى يشهد طفرة كبرى من حيث مضمون الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم خطط الدولة للتحول إلى مجتمع رقمى متكامل باعتباره إحدى قنوات مصر الرقمية، وركيزة أساسية لتنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالى.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصرى، إن الانتخابات شهدت منافسة كبيرة بين الدول الأعضاء، حيث حصلت مصر على المركز الأول بواقع 134 صوتاً، وجاءت كينيا فى المركز الثانى بواقع 124 صوتاً، وتنزانيا فى المركز الثالث بواقع 123 صوتاً. وأوضح «فاروق» أن المجلسين اللذين فازت بهما مصر لهما أهمية خاصة، حيث إنهما يضعان أسس العمل البريدى فى العالم، إضافة إلى تمكين البريد المصرى من الإسهام فى وضع استراتيجيات العمل البريدى الدولى.