اتحاد الصناعات: الجزايرلي رئيساً للغذائية وعبد السلام للملابس الجاهزة

حسمت غرفتا الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة اختيار الرؤساء للدورة الجديدة التي تمتد حتى 2024، وأجرت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، انتخاباتها الداخلية، اليوم الخميس، لاختيار رئيس الغرفة ووكلاء وأعضاء هيئة المكتب لدورة 2021-2025، وذلك بعدما أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرار تعيين باقي أعضاء مجلس الإدارة ليصبح 15 عضواً.

غرف الصناعات الغذائية

وأسفرت الانتخابات الداخلية لمجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، فوز المهندس أشرف الجزايرلي رئيساً، والمهندس محمود بزان ورنا جمالي وكلاء، وإبراهيم الأمبابي وأحمد الفندي أعضاء هيئة المكتب، والمهندس طارق توفيق مرشح الغرفة في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

وكانت أسفرت انتخابات غرف الصناعات الغذائية فوز كل من أشرف الجزايرلي وطارق توفيق، وعبدالحميد الشافعي، وإبراهيم الأمبابي، وأحمد الفندي، و أيمن قرة، وأحمد العيوطي، ومحمد الدماطي، ومحمد باشنفر، ومحمد شكري، ومحمود بزان، وسعيد بدر، بينما عين كل من، رنا جمالي وهاني برزي وشحاته أبو زيد.

15عضوا بمجلس إدارة كل غرفة صناعية

ومن الجدير بالذكر أن مجلس إدارة كل غرفة صناعية وفقا لقانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، تكون من 15 عضوا، حيث انتخبت الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السرى، لتحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.

غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات

بالتوازي عقد مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية بتشكيله الجديد، جلسة إجرائية اليوم الخميس، وذلك لانتخاب رئيس الغرفة والوكيلين وأعضاء هيئة المكتب الغرفة وممثلاً عنها بمجلس إدارة الاتحاد لدورة 2021-2025.

وقد أسفرت الانتخابات عن فوز بالتزكية كل من الدكتور محمد عبد السلام بمنصب رئيس مجلس إدارة الغرفة، والمهندس محمد الصياد، وحمدي الطباخ كوكيلين للغرفة، ومحمد قاسم ممثل الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات، وبهية نظيم وأحمد فوزي أعضاء هيئة المكتب.

ووفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد رقم 70 لسنة 2019، ولائحته التنفيـذية، يتشكل مجالس إدارات الغرف الصناعية من 15 عضوا، منهم 12 بالانتخاب و3 بالتعيين.