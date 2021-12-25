سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-12-2021

مع نهاية العام، يزداد البحث عن أسعار الذهب، خاصة بالتزامن مع احتفالات أعياد الكريسماس وأعياد الميلاد، ورأس السنة الميلادية، حيث شهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت، الموافق 25 ديسمبر2021، ثباتا في أسعار المعدن الأصفر النفيس، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، وذلك مقارنة بالأسعار التي وردت مساء أمس الجمعة، في نهاية تعاملات البورصة الأسبوعية، وسجلت أسعار الذهب تذبذبا واضحا في الأسعار بمختلف الأعيرة، على مدار الأسابيع الماضية.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18، والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة، ومتابعة أخر المستجدات.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، بين 903 و 905 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، بين 790 و792 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18، اليوم، بين 676 و678 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، اليوم، بين 6.304 إلى 6.320 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

كما استقرت أسعار الذهب في أسواق المال اليوم، حيث سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 25 ديسمبر، نحو 914.07 جنيه، 58.10 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال نحو 799.03 جنيه، 50.84 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 685.56 جنيه، 43.57 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.