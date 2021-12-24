أعياد الكريسماس تنعش مبيعات الذهب.. و15% زيادة في سعر الجرام عيار 18

ارتفع سعر الذهب عالميًا مدعومًا بتراجع الدولار وارتباك بسبب «أوميكرون»، بعد اكتشاف المزيد من الإصابات وذلك قبيل عطلة أعياد الكريسماس، الأمر الذي جعل وكالة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة تمنح ترخيصًا طارئًا تجيز خلاله استخدام عقار لعلاج مصابي فيروس كورونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه المملكة المتحدة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا وسط ظهور المزيد من حالات الإصابة بالمتحور «أوميكرون»، فيما انخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.1% إلى 96.02 نقطة مع الإغلاق أمس .

أسعار الذهب في محلات الصاغة «دون مصنعية»

استقر سعر الذهب في محلات الصاغة «دون مصنعية»، ليباع جرام الذهب عيار 24 بسعر 905 جنيهات، وسجل عيار 21 سعر 792 جنيهًا، فيما بيع عيار 18، بسعر 679 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بنحو 6336 جنيهات.

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات اليومية

وارتفع سعر الذهب عالميا ليسجل جرام الذهب عيار 24، سعر 58.18 دولار، ويباع عيار 22، بنحو 53.34 دولار، فيما بيع عيار 21 بسعر 50.91 دولار، وبلغ عيار 18 نحو 43.64 دولار، كما سجلت الأوقية سعر1.808.61 دولار.

انتعاشة في الكريسماس

من جهته، قال نادي نجيب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك انتعاشة كبيرة في مبيعات الذهب خلال تلك الفترة بنسبة زيادة 15% بسبب أعياد الكريسماس حيث يعد الذهب من الهدايا التي تحرص الأسر على شرائها، وأفاد بأن عيار 18 هو الأكثر إقبالًا من عيار 21 بغرض الزينة وليس الاستثمار.