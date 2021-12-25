عماد الدين حسين: بنشوف حاجات غريبة في مصر بسبب الاحتباس الحراري

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن موضوع التغيرات المناخية شديد الأهمية، والهاجس الأكبر هو تصريح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي قال فيه إن درجة حرارة الأرض لو ارتفعت 4 درجات، فإن بعض المدن ستتعرض للغرق مثل شانجاهاي، وميامي والإسكندرية.

مجلس الشيوخ يناقش الاحتباس الحراري

وأضاف «حسين»، في مداخلة هاتفية مع قناة «Extra News» الفضائية، مساء الجمعة، أن النواب كانوا مهتمين جدًا بهذا التصريح، وبناءً عليه طلبوا الكلمة وناقشوا هذا الأمر، مشددًا على أن مجلس الشيوخ أحسن صنعًا عندما فتح باب النقاش لأنها قضية مهمة على المستوى المحلي والعالمي، والمفارقة أنه في نفس اليوم الذي ناقش فيه مجلس الشيوخ هذه الظاهرة، كان الناس يتداولون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لظهور الثلوج في محافظة الإسكندرية، يوم الاثنين الماضي، وكانوا بسخريتهم المعهودة يقولون: «دي الإسكندرية يا جماعة، مش موسكو ولا أوروبا».

ظاهرة جديدة على المجتمع المصري

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الظاهرة جديدة في مصر وظهور الجليد وكرات الثلج في أسوان كلها أمور تحدث لأول مرة، معقبًا: «بنشوف حاجات جديدة جدًا لم نعهدها في مصر، وكنا نقول إن مناخ مصر حار جاف صيفًا، دافئ ممطر شتاءً، وبالتالي بدأنا نرى ظواهر غريبة بسبب الاحتباس الحراري واللي مسؤول عنها بوضوح هي الدول الصناعية الكبرى في العالم خاصة أمريكا والصين التي تخرج منها انبعاثات، ضعف الانبعاثات التي تخرج من دول العالم كله».

مصر تستعد بعدة إجراءات

وأشار إلى أنه يجب علينا في مصر البحث عن كيفية مواجهة هذه الظاهرة، والدكتورة ياسمين فؤاد شرحت بوضوح أن فكرة غرق محافظة الإسكندرية ليست سيناريو مطروح نهائيًا، والدولة تتخذ العديد من الإجراءات التي تنفذها لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، لافتًا إلى أن الدولة سوف تنجح في هذا الأمر.