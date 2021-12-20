«الأرصاد»: ثلوج الإسكندرية لن تصل إلى القاهرة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الثلوج التي تساقطت على محافظة الإسكندرية وحولت أجواءها إلى أجواء أوروبية لن تصل إلى محافظة القاهرة، مضيفًا: «خلاص فرص تكون الثلوج انتهت، وانتهت معها حالة عدم الاستقرار في الطقس».

موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار

وأضاف «شاهين» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الاثنين، أن فرص الأمطار تخف حدتها في الساعات المقبلة على السواحل الشمالية، بما فيهم محافظة الإسكندرية وكفر الشيخ، وتنتهي حالة عدم الاستقرار مع الساعات الأولى من يوم الثلاثاء.

فرص أمطار على السواحل الشمالية

وتابع مدير مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرص الأمطار على السواحل الشمالية ستكون خفيفة إلى متوسطة، على فترات متقطعة، أما باقي محافظات الجمهورية فلا يوجد بها فرص لسقوط أمطار.

سبب تكون الثلوج في الإسكندرية

وكشف أن الثلوج التي ظهرت في الإسكندرية سببها منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا أثر على شمال البلاد بصفة عامة مع المنخفض الجوي المتمركز في شمال البلاد، وهذا أنشأ حالة من عدم الاستقرار ما أدى إلى ظهور الثلوج، مشيرًا إلى أن حالة الثلوج بدأت في الانتهاء.

يذكر أن أهالي الإسكندرية استيقظوا اليوم على مشهد غير معتاد بشوارع المدينة الساحلية التي تحولت إلى مدينة أوروبية، غزت الثلوج شوارعها.

وقال الدكتور سمير طنطاوي، مدير مشروع التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واستشاري التغيرات المناخية، في بيان، إن ما تشهده معظم المدن المصرية وخاصة الساحلية منها ما يمثل أحد مظاهر الأحداث المناخية الجامحة حيث نرى مؤخرًا موجات من الحر الشديد أو البرد الشديد والصقيع ومعدلات سقوط أمطار غير مسبوقة وبَرد وثلوج في بعض المناطق المرتفعة.