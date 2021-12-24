رئيس الطائفة الإنجيلية: نشكر الله على استقرار مصر بقيادة الرئيس السيسي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، اليوم الجمعة، في احتفاليَّة مرور 90 عامًا على تأسيس الكنيسة الإنجيلية في دمنهور محافظة البحيرة و25 عامًا على خدمة راعيها الدكتور القس أمجد أيوب.

أندريه زكي يهنئ القس أمجد أيوب بالاحتفال

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية خطاب الاحتفال قائلا: «أشعر بسعادة كبيرة وفرح بوجودي معكم اليوم، ومشاركة إخوتنا وأهلنا المسلمين في احتفال اليوم، ونشكر الله على استقرار بلادنا العزيزة مصر، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأصيل أجواء الحرية والمواطنة الحقيقية، كما أتقدم بخالص التهنئة لشعب الكنيسة الإنجيلية بدمنهور، وراعي الكنيسة الدكتور القس أمجد أيوب».

نائب محافظ البحيرة تشيد بنشاط الكنيسة الإنجيلية في دمنهور

ومن جانبها، رحبت الدكتور نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، برئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وقدمت التهنئة لشعب الكنيسة ومدينة دمنهور على مرور 90 عامًا على تأسيس الكنيسة الإنجيلية، ومرور 25 عامًا على خدمة راعيها.

وأعربت نائب المحافظ عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفال واعتزازها الكبير بنشاط الكنيسة الإنجيلية في دمنهور، ودورها المخلص في تقديم خدماتها للجميع دون تمييز، كما أكدت «بلبع» تقديرها الكبير لنشاط الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمحافظة البحيرة، كإحدى أكبر مؤسسات المجتمع المدني المصرية، التي تقدم خدماتها للمجتمعات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، بجانب دورها الوطني في المبادرات الرئاسية.

وحضر الاحتفالية كل من الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالإنابة عن اللواء هشام عبد الغني، محافظ البحيرة، والعميد أركان حرب أحمد الهادي السويدي، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والنائب وليد الشارما، عضو مجلس النواب، والدكتور وجيه رشدي، عضو مجلس الشيوخ، واللواء أحمد البنا، مساعد مدير أمن البحيرة، والدكتور القس إكرام لمعي، رئيس مجلس الإعلام والنشر بسنودس النيل الإنجيلي.

بالإضافة إلى حضور الشيخ عبد العليم هلال، مدير الدعوة بالبحيرة، والشيخ محمد محمود أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بدمنهور، والمهندس كامل غطاس، رئيس مركز ومدينة دمنهور، والدكتور سيد مرجان، عميد كلية الشريعة بدمنهور جامعة الأزهر، والدكتور منصور أبو العدب رئيس المنطقة الازهرية، والقمص ثاؤفيلوس نسيم، نائبًا عن الأنبا باخوميوس مطران البحيرة، والقمص باخوم إميل، راعي كنيسة مار جرجس، والقمص سيلا سامي، راعي كنيسة مار يوحنا الحبيب، والأب راغب مرزوق، راعي كنيسة العذراء الكاثوليكية، وعدد من القيادات الدينية والشعبية بالمحافظة.