الكنيسة الكاثوليكية تدعو أقباط المهجر لزيارة طريق الكباش في عيد الميلاد

دعا المركز الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية، أقباط المهجر، وكل المهتمين بالسياحة، إلى تنظيم رحلات للاحتفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، في الأقصر، وزيارة طريق الكباش، والسير على خطوات العائلة المقدسة بمصر.

افتتاح طريق الكباش

جاء ذلك بعد أن تم افتتاح طريق الكباش في الأقصر، وسط تنظيم كبير، ومظهر عالمي يليق بالسمعة الطيبة التي حققتها مصر، بعدما أبهرت العالم في حفل نقل موكب المومياوات.

وأوضح المركز الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية، أنه على أتم الاستعداد للتعاون مع كل مؤسسات الدولة في هذا الأمر، لتنظيم رحلات مع مؤسسات الدولة، لزيارة هذا الحدث العالمي الذي أبهر العالم.

وطريق الكباش، هو ممشى يزيد عمره على 3500 عام، كما يبلغ طوله 2.7 ميل، وعرضه حوالي 250 قدمًا، ويربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر، وقد تم اكتشافه في مدينة طيبة القديمة، حيث تصطف تماثيل أبو الهول والتماثيل برأس الكبش على الجانبين، ويتكون طريق الكباش من رصيف حجري في المنتصف بطول الطريق ويصطف على جانبيه قرابة 1300 تمثال، تتخذ أشكال كبش كامل ورأس كبش على جسم أسد ورأس إنسان على جسم أسد، ويربط طريق الكباش بين أهم المعالم الأثرية في الأقصر، ونُحتت تماثيله من الحجر الرملي، ويمتد الطريق من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر بطول 2700 متر.

إشادات بافتتاح طريق الكباش

يذكر أن الصحف العالمية أشادت، بحفل افتتاح طريق الكباش، كما أشادت بالحفل أيضا جميع المؤسسات الدولية والعالمية، ووصفه البعض بالمنظر الرائع والمهيب، كما وصفه البعض بالاحتفال المبهر، وكانت مصر قد نظمت من قبل افتتاح المتحف المصري الجديد في احتفالية كبيرة أشاد بها العالم.