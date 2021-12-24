«حياة كريمة» تنفذ أول مكتبة بقرية المراشدة في قنا: تخدم جميع الأعمار

اعلنت مؤسسة حياة كريمة الانتهاء من إنشاء وتأسيس أول مكتبة من مكتبات «حياة كريمة» بالتعاون مع وزارة الثقافة بقرية المراشدة بمحافظة قنا، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

نشر الوعي والمعرفة في مختلف القرى

يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية المتكاملة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتوحيداً للجهود المشتركة بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الثقافة، وإيمانًا بأهمية إنشاء المكتبات الثقافية لنشر الوعي والمعرفة في مختلف قرى محافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

قنا تشهد إقامة أول مكتبة لحياة كريمة

وتأتي محافظة قنا كأولى المحافظات التي يجري تنفيذ المكتبات بها في صعيد مصر، حيث تخدم المكتبة جميع الأعمار من الاطفال والشباب وكبار السن، بإلإضافة إلى تخصيص ساحات خارجية لإقامة الفعاليات الثقافية والتوعوية والأنشطة المختلفة لتنمية المهارات.

ويراعي تصميم مكتبات حياة كريمة أن تتناسب مع طبيعة كل محافظة من محافظات المبادرة، مع مراعاة الهوية البصرية الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.