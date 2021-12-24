حياة كريمة: نسبة تنفيذ أعمال مجمعات الخدمات الحكومية بالأقصر 80%

أوضحت مؤسسة «حياة كريمة» من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن نسبة تنفيذ أعمال إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية في محافظة الأقصر متقدمة ووصلت إلى 80% في مختلف المواقع.

وأضافت مؤسسة «حياة كريمة» أن نسبة التنفيذ شملت عدد 13 مجمعا، منها مجمع خدمات القرى الآتية «الدير، والشغب، وتوماس، والنمسا، والنجوع، والكيمان» داخل مركز إسنا، بالإضافة إلى قرى «الرياينه، الرزيقات، السلام» في مركز أرمنت.

بدء تنفيذ مراكز تنمية الأسرة والطفولة في القرى المستهدفة

وتابعت «حياة كريمة» أنه تم البدء في أعمال تنفيذ مراكز تنمية الأسرة والطفولة في القرى المستهدفة، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد 4 مراكز تنمية أسرة وطفولة بمركزي إسنا وأرمنت.

وأشارت مبادرة حياة كريمة، إلى أنه تم تنفيذ أيضاً عدد 13 مجمعا زراعيا لتقديم الخدمات الزراعية والبيطرية وتجميع الألبان بنسبة تنفيذ 38%، منها مجمع خدمات زراعية في قرى «الدير، الشغب، الحلة، الكيمان» داخل مركز إسنا، وكذلك مجمع خدمات زراعية داخل قرى «الرزيقات والمحاميد والرياينه والسلام» داخل مركز أرمنت.

مؤسسة حياة كريمة تكشف نسب تنفيذ مشروعاتها في محافظة قنا

وأكدت مؤسسة «حياة كريمة» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أيضاً أنه جاري العمل داخل محافظة قنا، مركز أبو تشت، مجلس قروى القارة، في العديد من المشروعات، والتي كشفت عن نسب التنفيذ التي وصلت إليها خلال الفترة الحالية، وهي كالتالي:

1 - الصرف الصحي بقرية عزبة البوصة.

2 - تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بالقارة الجديدة بنسبة إنجاز وصلت إلى 85%.

3 - أعمال مجمع الخدمات في مجلس قروي القارة ونسبة التنفيذ وصلت إلى 80%.

4 - في مركز أبوتشت، مجلس قروي ابوشوشه، تم البدء أيضاً في أعمال الحفر للصرف الصحي داخل قرية العليمات الشرقية التابعة للبحري سمهود.