تنظيم قافلة طبية وإنسانية بقرية زاوية سالم ضمن «حياة كريمة»

أطلقت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، وشركة إيفا فارما للأدوية بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة»، ومديرية الصحة ومديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، ومجلس مدينة أبو المطامير، وبمشاركة النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية الأحزاب والنائب محمد الشلمة عضو مجلس الشيوخ عن محافظة البحيرة، قافلة طبية وإنسانية بقرية زاوية سالم بمركز أبو المطامير.

وأجرت القافلة فحوصات طبية لمرضى القلب والضغط ومرضى السكري، كما شملت أيضًا تخصصات الأطفال، وأمراض النساء والتوليد وعيادة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتي نظمتها مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، وقد لاقت القافلة إقبال كبير من المرضى والمنتفعين.

توزيع بطاطين وملابس على الأسر الأكثر احتياجا

واتسمت جولة مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة بتنوع الأنشطة والفعاليات والخدمات، التي قُدمت للأهالي بتوزيع ملابس وبطاطين للأسر الأكثر احتياجًا وفوط صحية على السيدات؛ لتحسين ممارسات النظافة الصحية وفقر الدورة الشهرية.

وأكد الدكتور جمال شعبان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، أن القوافل الطبية جاءت بهدف توفير الرعاية الطبية المتكاملة للمرضى غير القادرين والتغلب على نقص الكوادر الطبية بالوحدات الصحية بالقرى المستهدفة.

القافلة شهدت إقبالا كبيرا من الأهالي

وأضاف الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق، وأستاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العيني، أن القافلة الطبية شهدت إقبالا كبيرا من الأهالي منذ الصباح الباكر بالتعاون مع وحدة تنظيم الأسرة بديرية الصحة بمحافظة البحيرة، مؤكدًا أن نجاح اليوم هو ثمرة التعاون المشترك على جميع المستويات.

وأكد الدكتور أحمد عليوة مدير العلاقات بإيفا فارما للأدوية، أنَّ الشركة قررت المشاركة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التزامًا منها بمسؤوليتها الاجتماعية نحو دعم المرضى، وشدد على حرص إيفا فارما على مد جسور التعاون مع كافة الجهات، مشيدًا بما حققته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لصالح المواطنين.

وقالت الدكتورة رحاب الفخراني مدير العلاقات العامة بمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، إنّ نجاح اليوم هو ثمرة التعاون المشترك بين كل القطاعات الحكومية والمجتمع المدني موجهة الشكر لمحافظ البحيرة والقيادات التنفيذية وأن المؤسسة تستعد هذه الأيام بفريق عمل كبير وشباب من المتطوعين لاستكمال تقديم الدعم والتطوير لمشروع حياة كريمة.