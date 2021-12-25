مدحت صالح يبدع بأجمل أغانيه في حفل أوبرا مسرح جامعة مصر

أحيا النجم مدحت صالح، بمشاركة الموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم، وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، الحفل الفني الذي نظمته أوبرا مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذي رفع شعار «كامل العدد».

مدحت صالح يشدو في حفل جامعة مصر

وأبدع «صالح»، أمام الجمهور بمختارات من أحدث أغانيه القديمة والحديثة ومنها «نوري نور، النور مكانه في القلوب، بحلم على قدي، ماشي في ضلها، زي ما انت عايز، شبكوا ايديكم، حبيبي يا عاشق»، والتي تفاعل معاها الجمهور بالحفل وشارك بالغناء مع النجم مدحت صالح.

صالح يقدم أغنية محرم فؤاد «الحلوة داير شبكها»

كما قدم مدحت صالح، خلال الحفل، أغنية «الحلوه داير شبكها»، للراحل محرم فؤاد، كما قدم أغنية «افرش منديلك على الرملة»، للمطرب أحمد العطار.

وبدأ «صالح» في الفاصل الثاني من حفل جامعة مصر، بمختارات من أغانيه القديمة والحديثة منها «كوكب تاني، المليونيرات» والذي تفاعل معاها الجمهور بشدة، كما قدم أغنية «تلات سلامات» للمطرب الراحل محمد قنديل، بجانب أغاني «قلب واحد، وعدي، وردي، يا حبيبي وحشني».

وأعرب المطرب، عن سعادته بإقامة الحفل بمسرح أوبرا جامعة مصر، وتواجده بين جماهيره المتذوقة للفنون الراقية.

يذكر أن مسرح جامعة مصر، أنهى استعداداته لاستقبال النجم مدحت صالح من قاعة مسرح تتسع إلى 1200 من محبي الطرب الأصيل، كما ازدانت قاعة أوبرا جامعة مصر بأضواء الليزر في تابلوهات هندسية وفنية مبدعة.

كان الفنان مدحت صالح، حل مؤخرا ضيفا على برنامج «سهرانين»، مع الفنان الكبير هاني شاكر، وقدما سويا عددا من أغنياتهما القديمة.