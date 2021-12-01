مدحت صالح ومروة ناجي في حفل غنائي واحد.. «عايزين نكسر الدنيا»

يستعد الفنان مدحت صالح لإحياء حفل غنائي كبير بمشاركة الفنانة مروة ناجي، يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر، على خشبة مسرح الماركييه بكايرو فيستيفال سيتي، وأعلنت عن هذا الأمر ناجي من خلال صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

مدحت صالح ومروة ناجي في حفل غنائي

نشرت الفنانة مروة ناجي بوستر الحفلة الخاصة بها عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيسبوك» وعلقت عليها قائلة «انتظروني إن شاء الله في كايروفيستفال سيتي بصحبة الفنان الكبير مدحت صالح يوم 16 ديسمبر في حفلة من أقوى الحفلات هستناكم عايزين نكسر الدنيا».

وسيقدم الثنائي خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيهما الخاصة، بالإضافة إلى غناء عدد من الأغاني لمطربي الزمن الجميل التي يحبها الجمهور منهم.

يذكر أن الفنان مدحت صالح كان قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا، بصحبة الفنانة ريهام عبد الحكيم، تم إعادة تقديم فيه عدد من أغانى الزمن الجميل بتوزيعات جديدة، وحقق الحفل الذي أقيم في قصر عابدين نجاحا جماهيريا كبيرا.

وكان قد أعلن الفنان مدحت صالح مؤخرا عن سرقة حسابه الشخصي على صفحة الفيسبوك، حيث كتب منشورا قال فيه «الأصدقاء الأعزاء لقد تم سرقة صفحتي فأرجو أخذ الحذر وعدم فتحها نهائيا لحين اتخاذ الإجراءات القانونية».

أما الفنانة مروة ناجي فكانت قد طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان «خصومات هايلة» والذي تعاونت فيها مع محمود عادل وألحان كريم نيازى وتوزيع عمرو الخضرى وتقول كلمات الأغنية..

خصومات هائلة نازلة ع التقدير ع الأخلاق والضمير

على ناس قصادنا ملايكة وورانا قالوا كتير

عرض وساري ممتد الصلاحية على نقص التربية

على خير ياما عملناه واتردلنا أذية

الدنيا بتلعب بينا وبتودينا شمال يومين

ديما بتخلي الطيب يشرب كأسه من الخائنين

في مزاد الدنيا يا عالم أرخص حاجة البني آدمين

الدنيا بتلعب بينا وبتودينا شمال يومين

دايما بتخلي الطيب يشرب كأسه من الخاينين