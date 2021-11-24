مدحت صالح يعلن سرقة صفحته على «فيس بوك» ويطالب جمهوره بالحذر

أعلن الفنان مدحت صالح، سرقة صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، محذرًا أصدقاءه من التعامل معها، حتى يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، كما انتشر عبر الحساب المسروق بمقاطع عديدة من بعض الأفلام الأجنبية.

سرقة حساب مدحت صالح

ونشر مدحت صالح عبر حسابه الخاص بموقع «فيسبوك»، قائلًا: «الأصدقاء الأعزاء لقد تم سرقة صفحتي فأرجو أخذ الحذر وعدم فتحها نهائيا لحين اتخاذ الإجراءات القانونية».

ولم يكن مدحت صالح أول فنان يتعرض لسرقة حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرض الفنان إياد نصار في أغسطس الماضي لسرقة حسابه عبر «تويتر» وتم تغيير اسم الأكونت إلى «الأميرة مها بنت طلال».

إياد نصار يتعرض لسرقة حسابه على تويتر

وكشف إياد نصار عن كواليس اختراق حسابه على «تويتر»، في تصريح سابق «الوطن»، قائلًا: «أنا لست نشيطا بشكل كبير على تويتر ولكن لدي ما يقرب من نصف مليون متابع، وفوجئت بعدم قدرتي على الدخول إلى الحساب، وتخيلت أن المشكلة في نسياني لكلمة السر أو غيرها من المشكلات التقنية»، معبرًا عن خوفه من إساءة استخدام الحساب الخاص به من قبل الهاكرز.

مدحت صالح يحيي حفلا غنائيا في مهرجان الموسيقى العربية

وكان الفنان مدحت صالح قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، كما أحيى حفلا آخر على مسرح مكتبة الإسكندرية.

مدحت صالح يطرح أغنية «قوية يا مصر»

من ناحية أخرى، طرح الفنان مدحت صالح، مؤخرًا أغنية «قوية يا مصر»؛ احتفالا بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، كلمات الشاعر هانى عبد الكريم، ألحان غريب، توزيع موسيقى طارق عبد الجابر، رؤية فنية لكريم عرفة ومصطفى خضر.