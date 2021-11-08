مدحت صالح يشعل حماس جمهور الإسكندرية في حفل مهرجان الموسيقى العربية

«بحبكم».. هكذا كان الفاصل بين كل أغنية وأخرى في حفل الفنان مدحت صالح، على مسرح مكتبة الإسكندرية، ضمن ليالي مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ30 الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حيث أشعل الفنان مدحت صالح، الحفل وسط حضور كبير وتصفيق حار وتفاعل مع جمهور الإسكندرية.

حفل مدحت صالح في مهرجان الموسيقي العربية

وحرص عازف البيانو الفنان الكبير عمرو سليم، على عزف مقطوعة أغنية نجاة الصغير «آه لو تعرف»، مساء أمس، قبل صعود الفنان مدحت صالح على المسرح، حيث غنى أغنيته الشهيرة الخاصة بفيلم مافيا، وظل يردد بين كل أغنية وأخرى كلمة «بحبكم»، إضافة إلى إرسال القبلات للجمهور.

جمهور الإسكندرية الغندورة

ووصف مدحت صالح أثناء وقوفه على المسرح الإسكندرية بالغندورة، ثم شدا بمجموعة من أبرز أعماله الغنائية بمصاحبة فرقته الموسيقية والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا على مدار مشواره الفني الحافل.

أغاني مدحت صالح بمهرجان الموسيقي العربية

وغني مدحت صالح «3 سلامات، بحلم على قدي،ولا تسوي دموع، يتقال، خدود حبيبي وردي، زي ما أمن عايز، الحلوة داير شباكها، المليونيرات، النور مكانه في القلوب، الدنيا لو هتيجي»، إضافة إلى مقتطفات من أجمل أغاني كوكب الشرق السيدة «أم كلثوم»، واختتم الحفل بأغنيته الشهيرة «ابن مصر».

الفرقة السلطانية الأولي بمهرجان الموسيقي العربية

كانت الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية بسلطنة عمان، قدمت مع بداية الحفل مجموعة من أعمالها بالإضافة الى باقة من أعمال زمن الفن الجميل منها «سمع كرد، يا بدع الورد، موسيقي رمش عينه، أنا قلبي إليك ميال، موسيقى أما براوة، على بلد المحبوب، موسيقي تملي في قلبي، ح أقابله بكرة، بين شطين وميه».

فرقة ضفاف دجلة العراقية بمهرجان الموسيقي العربية

وبعدها صعدت فرقة ضفاف دجلة العراقية وعازف القانون العراقي «فرات قدوري»، وعزف مجموعة من أهم المؤلفات التراثية لبلاد الرافدين.