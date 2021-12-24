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ساديو ماني: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم على الإطلاق

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محمد سعيد عبدالعظيم
11:46 م | الجمعة 24 ديسمبر 2021
 محمد صلاح

 محمد صلاح

تغزل الجناح الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في إمكانيات زميله بالفريق، الجناح الدولي المصري محمد صلاح، واصفا إياه باللاعب الأفضل بالعالم خلال الوقت الحالي وبلا منازع.

وقال النجم السنغالي صاحب الـ29 عاما في تصريحات تليفزيونية، نقلتها «سكاي سبورت»: «بالتأكيد، محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي على الإطلاق، وفي كل أسبوع يثبت ذلك على أرض الميدان».

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