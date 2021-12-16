ليفربول يكشف لـ«الوطن» حقيقة إصابة فان دايك بكورونا: ليس لدينا ما نؤكده

كشف المتحدث الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، مات ماكان، حقيقة الأنباء المتداولة حول إصابة المدافع الدولي الهولندي، فيرجيل فان دايك، بفيروس كورونا.

جاء ذلك عقب تداول الأخبار والتقارير حول إصابة مدافع الريدز، قبل المواجهة المرتقبة أمام نيوكاسل، مساء اليوم الخميس، بالجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

ليفربول يكشف موقف فان دايك

وقال المتحدث الإعلامي الرسمي لنادي ليفربول في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، اليوم الخميس، قبل مواجهة نيوكاسل: «نحن لا نعلق على الحالة الصحية لأي شخص حتى يكون هناك شيء لتأكيده».

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