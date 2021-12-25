الهند: 70% من المصابين بـ «أوميكرون» لا تظهر عليهم الأعراض

قالت السلطات الصحية في الهند، أمس الجمعة، إن تحليلا لنحو 183 شخصا أصيبوا بـ«أوميكرون»، المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أظهر أن 87 منهم حصلوا على اللقاحات المضادة لـ الفيروس كاملة، فيما حصل 3 منهم على جرعات معززة.

70% من المصابين لا تظهر عليهم أعراض

وأشار مسؤولو وزارة الصحة الهندية، إلى أن 70% من المصابين لا تظهر عليهم أعراض، والباقي لديهم أعراض خفيفة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وقال وزير الصحة الهندي، راجيش بهوشان، لـ الصحفيين، إنه من بين 183 حالة إيجابية تم تحليلها، كان لـ 121 حالة سفر أجنبية، و44 ليس لديهم سجل سفر، مضيفا أن 39% من هذه الحالات الإيجابية التي تم تحليلها كانت من النساء، و61% من الرجال.

وأوضح «بهوشان»، أن 89% من السكان في بلاده أكبر من 18 عاما حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، فيما حصل 61% على جرعتين.

وأضاف أن البلاد، سجلت 358 إصابة بـ«أوميكرون» منذ 2 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى تعافي 114 مصابا، موضحا أن دولا آسيوية تشهد تراجعا عاما في حالات «كورونا»، على العكس من أمريكا الشمالية وأوروبا.

ارتفاع حصيلة إصابات المتحور الجديد في إسرائيل إلى 527 حالة

وفي إسرائيل، أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، تسجيل 183 حالة إصابة جديدة بـ«أوميكرون» لترتفع إجمالي الإصابات بـ المتحور الجديد إلى 527 حالة، وقالت في بيان، إن 351 من بين 527 مصابا، كانوا عائدين من خارج إسرائيل.

وأشارت الصحة الإسرائيلية، إلى أن هناك اشتباها كبيرا في إصابة 1346 حالة أخرى بـ«أوميكرون»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

من جانبها، قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إنه على الرغم من الارتفاع الكبير في إصابات المتحور الجديد، فمن غير المتوقع أن تبدأ وزارة صحة الاحتلال في تقديم الجرعة الرابعة من «لقاح كورونا»، غدا الأحد، كما هو مخطط للإسرائيليين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، مشيرة إلى أن المدير العام لوزارة الصحة نحمان آش، لم يوافق بعد على الحملة.

من جانبها، قالت «الهيئة العليا للصحة» الفرنسية، أمس الجمعة، إنه يمكن الحصول على الجرعات التنشيطية من لقاحات كورونا، بعد 3 أشهر من اكتمال التطعيم، وذلك ضمن الجهود المستمرة للحد من انتشار «أوميكرون» في البلاد.