ارتفاع الإصابات بمتحور أوميكرون في الهند إلى 236 حالة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 236 حالة.

وذكرت قناة «إن دي تي في» الهندية أنه تم رصد أكبر عدد إصابات بالمتحور الجديد في ولايتة «ماهاراشترا» والعاصمة «نيودلهي».

متحور أوميكرون ينتشر بشكل أسرع من دلتا

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من أن متحور «أوميكرون» ينتشر بشكل أسرع من متحور «دلتا»، ويسبب عدوى للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفعل أو الذين تعافوا من الفيروس التاجي.

وجرى رصد الفيروس لأول مرة في جنوب إفريقيا في شهر نوفمبر الماضي.