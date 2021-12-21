بعد أول وفاة بأمريكا.. إسرائيل تُسجل أول حالة وفاة بأوميكرون

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول وفاة لمصاب بـ متحور أوميكرون، في إسرائيل، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن أول وفاة لمصاب بالمتحور الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

المصاب عمره 75 عاما وتم تطعيمه مرتين آخرهما قبل 6 أشهر

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن إسرائيل شهدت أول حالة وفاة لمصاب بالمتحور الجديد في مستشفى سوروكا، الاثنين، لرجل يبلغ من العمر 75 عاما.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الرجل الذي توفي تم تطعيمه مرتين، وأن التطعيم الثاني مر عليه أكثر من 6 أشهر.

ارتفاع عدد المصابين بمتحور أوميكرون في إسرائيل إلى341 حالة

وفي تقرير سابق لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بمتحور «أوميكرون»، إلى 341 حالة مؤكدة، فضلا عن وجود حوالي 807 حالات أخرى يشتبه بإصابتها بالمتحور الجديد.

من جانبه وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على توسيع قائمة الدول الحمراء، بناء على توصية لجنة تصنيف الدول بوزارة الصحة الإسرائيلية.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت: «سيتم تصنيف إيطاليا والولايات المتحدة وبلجيكا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وسويسرا وتركيا، دولا حمراء».

50 دولة معظمها أفريقية على لائحة الدول الحمراء الإسرائيلية

وكانت إسرائيل قد أدرجت ما يزيد على 50 دولة معظمها من إفريقيا على لائحة الدول الحمراء، إضافة إلى المملكة المتحدة والدنمارك.

وجاء إعلان وسائل الاعلام الإسرائيلية عن تسجيل أول وفاة بمتحور «أوميكرون»، بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة عن تسجيل أول وفاة أيضا بهذا المتحور، حيث أعلن مسؤولون في ولاية تكساس الأمريكية، فجر اليوم، أن رجلاً لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ويعاني من ظروف صحية سيئة، توفي بعدما ثُبتت إصابته بمتحور «أوميكرون»، ويعتقد أنه أول حالة وفاة مرتبطة بهذه السلالة الجديدة في الولايات المتحدة.