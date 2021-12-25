وكيل ثقافة النواب: مناقشة مشروع قانون جديد للنقابات الفنية غدا الأحد

أبدى الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقاقة والإعلام بمجلس النواب، تفاؤله باهتمام الدولة بقضية الوعي بشكل عام، مشيرًا إلى أن المسرح هو أبو الفنون، وأن مجلس النواب سيناقش غدا الأحد، مشروع قانون نقابات المهن الفنية، والذي يشمل كل مطالب الفنانين بما فيها زيادة المعاشات وتوفير الموارد للنقابة.

وأشاد «مصطفى»، خلال لقائه مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، في برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، بطلب الفنان هاني شاكر، بالحصول على الضبطية القضائية، حتى يتمكن الفنان نفسه من الحفاظ على الفن وصيانته.

قصور الثقافة كانت خرابات

وتساءل النائب عن سبب كسل قصور الثقافة وعدم تقديمها لمحتوى مسرحي، مشددًا على اهتمام مجلس النواب بقصور الثقافة، لافتًا إلى أنها تحسنت الآن عن الفترة السابقة، «كان فيه قصور ثقافة لما تدخلها تديها ختم أنها خرابة، والنهاردة بنتعامل مع قصر الثقافة على أنه قصر»، لافتًا إلى أن المشرف على قصور الثقافة حاليًا هو المخرج المسرحي هشام عطوة، وأنه يتفاعل مع النواب حال وجود أي مشكلة بأي قصر ثقافة على مستوى الجمهورية.

وتوقع وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن تكون هناك منظومة قانونية خاصة بالثقافة، موجهًا الدعوة للفنان أشرف عبدالباقي للحديث معه عن مشاكل المسرح، ليكون هناك تعديل تشريعي يراعي هذه المشاكل، مشددًا على أن القيادة السياسية عازمة على حل المشاكل الكثيرة التي تعرضت لها البلاد، ومنها مشكلة الفن والوعي، معتبرًا أنها على رأس الأولويات.