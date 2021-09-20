وزيرة الثقافة: توفير حياة آمنة لأعضاء النقابات الفنية محل اهتمام كبير من الرئيس

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إنَّ الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية مهتمة بكل فئات الشعب المصري، لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية للجميع، موضحة أنَّ أعضاء النقابات الفنية وهم القوى الناعمة المصرية، محل اهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكّد ضرورة توفير الحماية الاجتماعية والصحية لهم، خاصة أن بعضهم غير مشترك بمنظومة التأمينات الاجتماعية.

الدولة تبذل جهودًا كبيرة لرعاية رموز الفن

وأكّدت إيناس عبدالدايم في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في رعاية رموز الفن والثقافة اجتماعيًا وصحيًا، مشددًا على أنَّه عرض وضع أعضاء النقابات الفنية على رئيس الجمهورية، وجه بالعمل على بلورة خطة لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية اللازمة لأعضاء النقابات الفنية في مصر.

تحسن كبير في الناحية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابات الفنية قريبا

كما أكّدت أنَّ الفترة المقبلة سوف تشهد تحسنًا كبيرًا في الناحية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابات الفنية وأسرهم، كجزء من خطة الدولة المصرية لتحسين حياة المصرية وتوفير الحياة الكريمة للجميع.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم، خاصةً ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، وذلك بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد على تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والابداعي والثقافي، والتي طالما مثلت إرثاً متميزاً لمصر في المنطقة والعالم كمنارة للفن والإبداع.

واطلع السيسي، على جهود تطوير منظومة دعم وحماية الفنانين والمحاور الخاصة بتحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية، التي تضم الفئات الإبداعية والفنية، وحصر موقفهم التأميني سواء الاجتماعي أو الصحي، إضافة إلى مقترحات إصلاح الإطار التشريعي لتحسين الضمان الاجتماعي ورعاية أعضاء تلك النقابات، فضلا عن جهود توفير مصادر تمويل للمنظومة الجديدة، والاستفادة من التجارب الدولية المماثلة.