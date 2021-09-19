أبرزها «معاشات استثنائية».. إجراءات «التضامن» لدعم أعضاء النقابات الفنية

اتخذت وزارة التضامن الاجتماعى بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة إجراءات لمد الحماية الاجتماعية لأعضاء النقابات الفنية والتشكيلية، بناء على التوجيهات الرئاسية بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم.

وتستعرض «الوطن» أبرز الإجراءات بحسب ما كشفته الدكتورة ميرفت صابرين، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتأمينات والحماية في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

إجراءات «التضامن» لدعم أعضاء النقابات الفنية

صدر قرار وزير التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة فنية وقانونية تختص بالآتي:

- دراسة الوضع المالي لصندوق معاشات نقابة الفنانين التشكيلين المنشأة بالقانون رقم 83 لسنة 1976، ووضع مقترحات لاستدامة المالية للصندوق، ومراجعة التشريعات المالية المنظمة لعمل النقابات الفنية والتشكيلية.

- إعداد مقترح تشريع موحد لتنمية الموارد المالية للنقابات الفنية والتشكيلية بما يحقق الرعاية والحماية الاجتماعية لأعضائها.

- مخاطبة وزارة الصحة لدراسة شمولهم بنظام التأمين الصحي وموافاة هيئة العامة للتأمين الصحي بقاعدة بيانات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلين.

- الانتهاء من مشروع تعديل القوانين ذات الصلة وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديلات قانون إنشاء النقابات الفنية وقانون إنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، تمهيدًا للعرض على مجلس النواب في الدورة التشريعية القادمة المتوقع بدءها في شهر أكتوبر 2021، في انتظار استصدار قرار وزير الصحة بشمول أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية بنظام التأمين الصحي.

حصر وتسجيل الفنانين وتسجيلهم على قاعدة بيانات

- جاري حصر وتسجيل الفنانين وتسجيلهم على قاعدة بيانات بالتعاون مع النقابات الفنية المختلفة مما يسهل مد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لهم.

- تيسير إجراءات سداد الاشتراكات: جرى التنسيق بين ممثلي النقابات الفنية والتشكيلية وممثلي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لتيسير عملية لاستيفاء المستندات اللازمة لبدء الاشتراك في النظام التأمين الاجتماعي، وذلك لتيسير إجراءات خضوع أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية لمنظومة التأمين الاجتماعي.

- تيسير تحصيل اشتراكات التأمينات إلكترونيًا: جرى إتاحة سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية من خلال المنصة الإلكترونية للهيئة أو بالتحويل على حساب الهيئة أو من خلال إحدى شركات الدفع والتحصيل الإلكتروني، كما جرى تحديد مكتب تأمينات مصر بوسط البلد للتعامل مع أعضاء النقابات الفنية، وذلك لقربه من مقر النقابات الفنية.

توفير دعم نقدي للمستحقين من أعضاء النقابات

- توفير دعم نقدي للمستحقين من أعضاء النقابات: تقديم دعم نقدي لمن تتوافر بهم شروط استحقاق شروط برامج الدعم النقدي المشروط أو منحهم معاشات استثنائية وفقا لأحكام قانون 71 لسنة 1964.

- إطلاق حملات توعية للتوسع في التغطية التأمينية: ذلك بالتعاون مع ممثلي النقابات الفنية لتوضيح مزايا التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي وآلية الاشتراك، من خلال عقد الندوات وورش العمل ونشر مواد إعلامية تليفزيونية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مواقع النقابات الفنية والتشكيلية.