الراقصة دينا تكشف سبب طلاقها 9 مرات: «بحزن على الراجل 3 أيام بس»

أكدت الراقصة دينا، أنها ذُكرت في بعض الكتب في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، كتب تتحدث عن الرقص الشرقي، وخصصت فصلًا كاملًا لها، وفي الولايات المتحدة وحدها هناك 3 كتب عنها تؤرخ للرقص الشرقي بحسب قولها: «هما بيأرخوا عن الرقص، وده أداني مجهود أن كل إحساسي مرحش على الأرض».

وأوضحت «دينا»، في تصريحات تلفزيونية، للإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج «واحد من الناس»، أنها درست الفلسفة وحاصلة على درجة الماجستير في فلسفة المسرح اليوناني الروماني القديم، لافتًة إلى أن دراسة الفلسفة أفادتها كثيرا: «خلتني أفهم الإنسان أكتر وأدي الناس أعذار».

أول مرة هربت عشان الرقص واتجوزت زميلي

وتذكرت «دينا» أول هروب لها من المنزل بسبب الرقص: «أول مرة هربت عشان الرقص الشعبي واتجوزت واحد زميلي في فرقة رضا، وكنت في المدرسة في فرقة الفنون الشعبية، دخلتها تبع الشباب والرياضة ودخلت فرقة رضا، رغم إن بابا كان معترض أني اشتغل في فرقة فنون شعبية».

وحكت عن أول زيجة لها، قائلة: «اتجوزت واحد زميلي في فرقة رضا كان أكبر مني بكتير، ساعتها سيبت البيت وروحت معاه للمأذون واتجوزنا وقعدنا عند مامته، وبعدها متفقناش مع بعض فجريت لبابا قلت له عايزة أطلق، وبابا ساعدني وطلقني».

اتجوزت 9 مرات

وكشفت «دينا»، عن عدد زيجاتها وسبب عدم زواجها من الوسط الفني: «اتجوزت 9 مرات، ومبتجوزش فنانين لأني بعتبر الشغل شغل والفنانين زملاء فقط، ومعرفتش أحب منهم حد، وأزواجي كانوا بيقولوا لي يا تبطلي رقص يا إما نتطلق، وكنا بنتطلق حتى اللي كنت بحبه، لأني لو انفصلت عن الرقص هموت».

الرقص سبب تعاستي الزوجية

واعتبرت «دينا»، أن الرقص هو سبب تعاستها الزوجية: «مش فاكرة الجروح اللي حصلت لي من الزواج ونسيتهم أصلا، وفي البيت أنا ست عادية وطباخة شاطرة قوي، ومن كتر ما أنا شاطرة، ابني راح يدرس المطبخ في باريس لأنه اتعلم مني».

ونفت «دينا»، أن تكون فاشلة في اختيار أزواجها: «ممكن أكون بنقيهم رجالة بجد، عشان كده مبيتحملوش الرقص، وواحدة خطفت منى راجل كنت متجوزاه وسيبتهولها ومشيت»، ورفضت الحديث عن زوجها الحالي أو كشف حالتها الاجتماعية الآن، مؤكدة أنها تحزن على الرجل لمدة 3 أيام فقط.