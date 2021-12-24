دينا: «الراقصة حافية القدم» أكثر لقب أعجبني.. وأحترم الهجوم البناء

أكدت الراقصة دينا، أنها لا تركز على الألقاب التي تُطلق عليها؛ ولكن هناك لقب أعجبها بشدة وهو «الراقصة حافية القدم»، وذلك لأنها تحب الإحساس بالطبيعة وهي تسير «حافية» وتشعر بالأرض من تحتها ولهذا تحرص خلال رقصها ألا ترتدي شيئا في قدمها - بحسب قولها.

دينا في حوار مع «واحد من الناس»

لفتت دينا خلال حوارها إلى برنامج «واحد من الناس» الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة «الحياة»، إلى أن وجود اعتراض من البعض عليها يعني أنها تقدم «حاجة كويسة»، وهناك من يولدون وهم يثيرون الجدل ولكنها لا تقصد أن تنفذ أشياء تثير اعتراض الآخرين أو تسبب حالة جدل، مضيفةً أن «اللي بيتكعبل في الناس اللي بترجعه لورا مش هيفكر في أنه يمشي خطوة لقدام».

دينا: لن أسمح لأحد أنه «يكعبلني»

شددت الراقصة على أن ما يهمها هو أن تنجح في عملها أما المعترضين فلن تسمح لهم أن «يكعبلوها» بحد وصفها، مشيرةً إلى أن الجاذبية تأتي من العقل وليس القلب أو الشكل، وترى أن تركيبة شخصيتها مريحة للناس الطبيعية ولكن ليست مريحة للناس المتكلفة.

وتابعت «دينا» أنها لو تعرضت للهجوم غير المؤدب فسترد أما لو كان الهجوم بناء فستستمع إليه وتحترمه، مشيرةً إلى أنه هذا يحدث معها بالأخص على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن آخر مسلسلات الفنانة دينا كان ظهورها في مسلسل «السيدة زينب» الذي شاركت في بطولته وارتدت الحجاب خلال تأديتها للدور، الأمر الذي أحدث ضجة واسعة وقتها.